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  4. Koronavirüs için 200 TL'ye muska! Sahte hoca yakayı ele verdi

Koronavirüs için 200 TL'ye muska! Sahte hoca yakayı ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2020 10:50 | Son Güncelleme

Yazdığı muskalarla koronavirüs ve diğer hastalıkların tedavisini gerçekleştirdiğini, ayrılan çiftleri barıştırdığını, büyü bozup, kısmet açtığını söyleyen Fikret G., Güngören'de polisin gerçekleştirdiği baskınla gözaltına alındı. Kendisini imam olarak tanıtan sahte hocanın son kurbanıyla 200 liraya anlaştığı ortaya çıktı. İşte duvarları Arapça yazılarla ve sertifikalarla doldurarak insanları kandıran sahte hocanın baskına uğrayan 'ofisi'...

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fikret G. (61) adlı kişinin, ilçede irtibata geçtiği kişilerin dini duygularını kullanarak, muska yazdığını tespit etti. Sözde ‘hoca’nın, güvenini kazandığı kişileri para karşılığında hastalık tedavisi, ayrılan çiftleri barıştırma, büyü bozma ve kısmet açma gibi bahanelerle dolandırdığını belirleyen emniyet ekipleri, hemen harekete geçti. Sahte imamın son günlerde dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı da muska yazdığı belirtildi.

Sözde ‘hoca’ ile müşteri kılığında irtibata geçen polis, 4 Nisan Cumartesi günü için randevu istedi. Polisi ‘müşteri sanan sahte ‘hoca’, arayan emniyet ekiplerine saat 15.00’e randevu verdi. Belirlenen randevuya giden polis, daha önce seri numarası alınmış 200 TL parayı anlaştıkları şekilde Fikret G.’ye teslim edildi. Parayı verdikten sonra sahte hoca polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan Fikret G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polisteki işlemlerinin dün adliyeye sevk edilen Fikret G., hakkında Türk Ceza Kanununun “Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık” başlıklı 158. Maddesi ve 1219 Sayılı “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasında Dair Kanun” suçlarından işlem yapıldı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Muska

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