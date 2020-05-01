Koronavirüs için 3 farklı senaryo! '2 yıl daha sürebilir'

ABD'li araştırmacılar, koronavirüs salgının 18-24 ay daha devam edebileceğini söyledi. Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Merkezi (CIDRAP) tarafından yapılan araştırmada ayrıca salgınla ilgili olası üç senaryo ortaya kondu.

Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Merkezi (CIDRAP) tarafından yayınlanan raporda, koronavirüsün gripten çok daha bulaşıcı olduğuna vurgu yapılırken, ilkbahardan sonra da yayılmaya devam edeceği ifade edildi.

Yeni koronavirüsün gripten daha uzun bir kuluçka dönemine sahip olduğuna işaret edilen raporda, bir kişinin enfekte olduktan sonra semptomların ortaya çıkmasının daha uzun sürdüğü ve hastalığın bulaşıcılığının en çok da bu dönemde arttığı kaydedildi.

Son dönemde gerçekleşen grip salgınları ve koronavirüsün yayılma potansiyeli incelendiğinde de bu salgının 18-24 ay arası daha devam edebileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu salgın nüfusun yüzde 60 veya 70’ine virüs bulaştırmadan durmayacak" denildi.

ÜÇ FARKLI SENARYO

Öte yandan aynı raporda korona ile ilgili üç farklı senaryo ortaya konuldu.