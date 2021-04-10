Koronavirüs için dikkat çeken 'gargara' önerisi

Diş Hekimi Uzman Öğretim Üyesi Dr. Aykan Onur Atilla, DHA'ya yaptığı değerlendirmede, koronavirüs salgını döneminde insanların ağız sağlığını ihmal etmemesi gerektiğini söyledi. Dr. Atilla, diş kliniklerinde gerekli önlemler alınarak, hastalara müdahale edildiğini belirtip, "Diş hekimleri olarak öğrendiğimiz en önemli konu, kendimizi ve hastalarımızı bulaşıcı hastalıklardan korumak. Bu nedenle pandemi döneminde diş hekimliği kaynaklı bulaş rapor edilmemiştir. Ne gibi önlemler alınması gerektiği biliniyor. HES kodu olmadan hasta alınmıyor, her hastadan sonra ortam dezenfeksiyonu sağlanıyor ayrıca UVC ile hava temizleniyor, bunlar birçok klinikte uygulanıyor. Hastamız maskesini çıkardıktan sonra tedavisini gönül rahatlığı ile olabilir" dedi.

'GARGARA İLE VİRÜSÜ DURDURABİLİRİZ'

Dr. Atilla, bazı etken maddeler ile hazırlanan gargaraların koronavirüse karşı koruduğuna yönelik çalışmalar olduğuna dikkat çekerek, "Koronavirüste süreç uzadıkça çalışmalar arttı. 30 saniye bazı etken maddeler ile yapılan gargaraların koronavirüsü yüzde 99,1 oranında engellediğine yönelik klinik çalışmalar var. Hastalarımız için gargara kullanmaları koruyucu bir etken sağlamış oluyor. Povidon iyot, hidrojen peroksit, klorheksidin; bunlardan oluşan gargaralar ile virüsü vücudumuza girmeden ilk savunma istemi olan ağızda durdurabiliriz. Dışarı çıktıktan sonra eve geldiğimizde nasıl elimizi, yüzümüzü yıkıyorsak her dışarı çıktıktan sonra gargara yaparsak virüsün akciğere inişini ağzımızda durdurabiliriz" diye konuştu.