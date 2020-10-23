Koronavirüs için FDA onayı alan ilk ilaç Remdesivir oldu!

Gilead Science tarafından üretilen antiviral ilaç remdesivirin koronavirüs tedavisinde kullanılmasına FDA resmi onayı verdi.

Böylece remdesivir koronavirüs tedavisi için FDA’dan onay alan ilk ilaç oldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Remdesivir ABD'de onaylanmış ilk ve tek corona virüs tedavisi” ifadesine yer verildi.

FDA'dan yapılan açıklamada ilacın hastaneye yatırılmış Covid-19 hastalarında güvenle kullanılabileceği aktarıldı.

İlaç 12 yaşından büyük ve en az 40 kilogram ağırlığındaki hastalar için onaylandı.

Remdesivir kullanımını için hastaneye yatırılma ihtiyacının ön koşul olduğu belirtildi.

FDA mayıs ayında remdesivir ilacına acil durum müdahale izni vermişti.

Aslen Ebola ve Hepatit C için üretilen remdesivir, virüs genlerine müdahale ederek yeniden üremesini engelliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 30 ülkede 11 bin hastanın verileri üzerine yaptığı araştırmaya göre ilaç corona virüste ölümleri engelleyemiyor.

