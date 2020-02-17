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Koronavirüs için geliştirilen yerli tanı kiti hakkında açıklama

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.02.2020 09:42 | Son Güncelleme

Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, koronavirüs için geliştirilen yerli tanı kiti hakkında açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs için geliştirilen yerli tanı kiti hakkında açıklama

Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, "(COVİD-2019 için geliştirilen yerli tanı kitine ilişkin) Örnek geldikten sonra örneğin bir hazırlanma süreci vardır. Daha sonra PCR dediğimiz moleküler testin kendisi yaklaşık 90 dakika sürmekte" açıklamasında bulundu.

Korukluoğlu, "(COVİD-2019 için geliştirilen yerli tanı kitine ilişkin) Bundan önceki dönemlerde bir malzemeyi genelde yurt dışından sipariş edip onun getirilme süresi 1-1,5 ayı bulabiliyordu. En acil durumlarda bile. Ama bu yerli test sistemi sayesinde üretim merkezinden İstanbul’dan destek aldığımız zaman hemen istediğimiz günün ertesi günü bize ulaştırılabiliyor" dedi.

Kaynak: İHA

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