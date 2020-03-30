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Koronavirüs için kimseyi dinlemiyor: Twitter şimdi de Brezilya Devlet Başkanı'nı 'sildi'

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.03.2020 12:57 | Son Güncelleme

Twitter, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya sansür uyguladı. Twitter, Brezilya'nın en yetkili ismi Jair Bolsonaro'nun koronavirüsü ve koronavirüs kapsamındaki karantina uygulamalarını eleştirdiği iki videosunu kaldırdı.

Koronavirüs için kimseyi dinlemiyor: Twitter şimdi de Brezilya Devlet Başkanı'nı 'sildi'

Koronavirüs ile mücadele demek sadece tıbbi bir mücadele demek değil, her anlamda her yerde mücadele demek. Bu mücadele alanlarından birisi de sosyal medya. Öyle ki koronavirüs dönemi boyunca sosyal medya manipülatif birçok haberin de üretim alanı oldu. Bu anlamda sosyal medya devleri Facebook, Instagram, WhatsApp ve Twitter da yalan yanlış bilgiler içeren ve insanları provoke eden paylaşımları daha çok denetleme kararı aldı. Özellikle Twitter, bu konuda sert tedbirler almaktan kaçınmadı. Twitter'ın sert tedbirlerinden nasibini alan bir isim de Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ta kendisiydi.

TWİTTER JAİR BOLSONARO'NUN VİDEOLARINI KALDIRDI

Brezilya'nın lideri sık sık eleştiri oklarının hedefi olduğu açıklamalarla gündeme geliyor. Bolsonaro, konu koronavirüs olunca da yine eleştirilerin hedefi olduğu bir dizi açıklamalar yaptı. Koronavirüsün basit bir girip olduğunu söyleyen Bolsonaro, koronavirüs için alınan önlemleri de sorguladı. Brezilya Devlet Başkanı, karantina önlemlerini eleştirdiği ve bu şekilde büyük bir işsizlik sorunu ile karşılaşırız dediği ve bu gidişle ya Brezilya duracak ya da Venezuela olacak diyerek 'durmayın' çağrısı yaptığı iki videosunu resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladı. Fakat videolu iki tweet, Twitter'ın sert tedbirlerine takıldı.

Twitter

TWİTTER'IN KARARINI KULLANICILAR FARK ETTİ

Twitter, Bolsonaro'nun videolarını topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırdı. Bolsonaro'nun Twitter hesabına giren kullanıcılar, iki tweet'in de silinmiş olduğunu gördüler. Bolsonaro'dan Twitter'ın bu kararı hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

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Twitter Jair Bolsonaro brezilya koronavirüs Brezilya Devlet Başkanı sosyal medya Uygulama

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