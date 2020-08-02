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Koronavirüs için kritik ikinci dalga uyarısı! 'Sağlık çalışanları yoruldu'

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 15:00 | Son Güncelleme

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, sonbaharda beklenen muhtemel "ikinci dalgaya" ilişkin uyarılarda bulundu. Taşova, "Birtakım kurallar uygulanmaz ise şöyle bir tehlike var: Sağlık çalışanları çok yoruldu. Sağlık çalışanlarının motivasyonlarının arttırılması, onların da dinlenmesi gerekiyor" dedi

Koronavirüs için kritik ikinci dalga uyarısı! 'Sağlık çalışanları yoruldu'

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, normalleşme sürecinde toplumun büyük kısmının Kovid-19 öncesi dönemdeymiş gibi davranmaya başladığını söyledi.

Sosyal mesafenin yanı sıra maske takılmadığını ve maskelerin yanlış kullanıldığını belirten Taşova, bunun sonucunda pozitif vaka rakamlarında da artışlar görüldüğünü kaydetti.

Taşova, Kovid-19 sürecinin devam ettiğini ve herkesin, hem kendisi hem de başkaları için maske, hijyen, sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sosyal mesafeye çok da önem veremiyoruz. Normalleşme ya da hafif gevşeme kısmı derken tam anlamıyla normalleştik. Dolayısıyla sosyal mesafenin birçok alanda ihmal edildiğini görüyoruz. Bunun akabinde ister istemez rakamlarımızda artışlar görülüyor. Allah'tan şu anda yoğun bakım anlamında riskli gruplarla ilgili olarak daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim ama bu artış bizi endişelendiriyor. Bu anlamda bakıldığında özellikle sosyal mesafenin çok uygulanmadığını görüyoruz. Özellikle düğünlerde ve parklarda, maske takma ve sosyal mesafe kuralları uygulanmıyor."

Taşova, 65 yaş ve üstünün kendilerini çok daha iyi koruduğunu, gençlere göre maske ve sosyal mesafeye daha çok dikkat ettiklerini dile getirdi.

MUHTEMEL 'İKİNCİ DALGA' UYARISI

Kurallara uyulmazsa, pozitif vaka sayılarının sonbaharda beklenen muhtemel "ikinci dalgada" daha da artacağını belirten Taşova, şunları kaydetti:

"İlk döneme göre hem ilaç hem hastaneler bağlamında daha hazırlıklıyız tabii ki. Birtakım kurallar uygulanmaz ise şöyle bir tehlike var, sağlık çalışanları çok yoruldu. Sağlık çalışanlarının motivasyonlarının arttırılması, onların da dinlenmesi gerekiyor. Bu ara süreci (normalleşme) bu amaçla kullanmayı çok istedik açıkçası. Sosyal mesafe, maske, hijyen gibi kurallara uyarsak, toplumda virüsün yayılım hızının azaldığını görüyoruz ama uymadığımız zaman da bu artacaktır. Herkes için gerçekten önemli bir döneme giriyoruz. Tekrar vurgulamak istiyorum, sağlık çalışanları çok yoruldu. Burada en önde savaşan kişiler de onlar. O yüzden kendimiz, sağlık çalışanları ve büyüklerimiz için daha dikkatli olmamız gerekiyor."

Kovid-19'un normal viral bir hastalık olarak kabul edilebilmesi için toplumun yüzde 60-70'inin hastalığı geçirmiş olması gerektiğinin altını çizen Taşova, henüz o rakamlara ulaşılamadığını dile getirdi.

Taşova, salgınla mücadelede devletin, sağlık çalışanlarının ve vatandaşın yapması gerekenlerin sacın ayaklarını oluşturduğunu, birinde aksaklık olursa bugüne kadar yapılan mücadelenin boşa gideceğini belirtti.

AA

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