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Koronavirüs için radikal karar: Google, Chrome ve ChromeOS'u geliştirmeyi bıraktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.03.2020 12:01 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını Google'ın da çalışmalarını sekteye uğrattı. Google'ın popüler tarayıcısı Google Chrome'un ve ChromeOS'un geliştirilmesi koronavirüs nedeniyle durduruldu.

Koronavirüs için radikal karar: Google, Chrome ve ChromeOS'u geliştirmeyi bıraktı

Koronavirüs salgını birçok şirkete de önlemler aldırdı. Dünya devi şirketlerin birçoğu evden çalışma sistemine dahi geçti. Koronavirüs karşısında Google da birtakım önlemler aldı. Bu önlemler kapsamında uzun bir süre Google Chrome güncellemesi göremeyebiliriz.

GOOGLE GÜNCELLEMELERİ ASKIYA ALDI

Google, Chrome Developers'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Chrome ve ChromeOS'u geliştirmeyi askıya aldığını duyurdu. Google yaptığı açıklamada ''Düzenlenmiş çalışma programı nedeniyle önümüzdeki Chrome ve ChromeOS sürümlerini duraklatıyoruz. Amacımız, onlara güvenen herkes için istikrarlı, güvenli ve güvenilir olmaya devam etmelerini sağlamak.''
ifadelerini kullandı.

chrome

GÜNCELLEMELER DURDURULACAK ANCAK...

Google'ın açıklaması ile birlikte Google'ın indirme sayısı yüksek internet tarayıcısı Google Chrome bir süre güncelleme alamayacak. Google'ın Chromium tabanlı işletim sistemi ChromeOS da güncelleme alamayacak diğer bir Google ürünü olacak. Ancak güvenlik için endişelenmenize gerek yok. Zira, Google çeşitli güvenlik düzeltmeleri verilmeye devam edecek.

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