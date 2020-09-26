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  4. Koronavirüs için sosyal deney! 'Testim pozitif çıktı' dedi, dayak yemekten son anda kurtuldu

Koronavirüs için sosyal deney! 'Testim pozitif çıktı' dedi, dayak yemekten son anda kurtuldu

İLGİNÇ HABERLER  | 26.09.2020 10:37 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi koronavirüsten korunmada maske kullanımının önemine ve maskesiz gezmenin oluşturabileceği tehlikelere dikkat çekmek için sosyal deney yaptı. Nevşehir sokaklarında gizli kamera ile yapılan deney sırasında virüs kaptığını belirterek maske takmayan kişilere eczane soran oyuncu az daha dayak yiyordu.

Nevşehir Belediyesi koronavirüsle mücadelede büyük öneme sahip olan maske konusuna dikkat çekebilmek amacıyla sosyal deney yaptı. Bunun için kent sokaklarında gezerek maske takmayan kişilerin yanına yaklaşan Rıdvan Göğüş isimli oyuncu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek eczane için adres sordu. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve gizli kameralarla kayıt altına alınan sosyal deney sırasında maskesiz gezen vatandaşlar Göğüş’e birbirinden ilginç tepkiler verdi. Zaman zaman bazı vatandaşlar tepkinin dozunu arttırarak Göğüş’e saldırmaya kalkarken kimilerinin ise umursamaz tavırları pes dedirtti.

DAYAK YEMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Göğüş’e en sert tepkiyi ise bir sanayi esnafı verdi. Virüs kaptığını belirten Göğüş’e yanına yaklaşmaması için uyaran maskesiz sanayi esnafı daha sonra aracından çıkarttığı sopa ile saldırmaya kalktı. Dayak yemekten son anda kurtulan Göğüş, maske takmayan esnafa maske hediye ederek bundan sonra maskesiz gezmemesi uyarısında bulundu.

(İHA)

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