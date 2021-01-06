Koronavirüs için yeni tedavi umudu! 10 kişiden 9'unda etkili oldu

ABD’de yer alan Miami Üniversitesi’nden bilim insanları, yeni doğan bebeklerin kordon kanında bulunan kök hücrelerin, 85 yaşın altındaki ağır koronavirüs (Covid-19) hastalarının hayatta kalma olasılığını iki kat artırdığını açıkladı. Araştırmacılar, tek bir göbek kordonunun 10 bin hastanın hayatını kurtarabilecek kadar kök hücre içerdiğini belirtti.

Çalışmanın yazarı Profesör Camillo Ricordi, ölümcül koronavirüs için ucuz ve etkili bir tedavinin anahtarını ellerinde tuttuklarını söyledi. Ricordi, "Kök hücre tedavisi normal bağışıklık tepkisini geri yüklemek ve yaşamı tehdit eden komplikasyonları tersine çevirmek için akciğerdeki akıllı bir bomba teknolojisi gibi” ifadelerini kullandı.

Stem Cells Translational Medicine dergisinde yayınlanan çalışmada Jackson Memorial Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören 24 ağır Covid-19 hastasına kök hücre tedavisi uygulandı. Tedavi grubundaki her denek için toplam 200 milyon kök hücre kullanıldı.

TEDAVİ UYGULANANLARIN YÜZDE 91'İ HAYATTA KALDI

Hastaların hepsi koronavirüse yakalandıktan sonra, şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromu geliştirdiler. Her birine bir plasebo veya kök hücreden iki gün arayla iki enjeksiyon verildi. Bir ay sonra ise hayatta kalanların oranının kök hücrelerle tedavi edilen grupta yüzde 91 iken, plasebo verilenlerde ise yüzde 42 olduğu görüldü. Kök hücre tedavisine rağmen ölen tek kişinin ise 85 yaşın üzerinde olduğu belirtildi.