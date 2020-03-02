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  4. Koronavirüs iddiası Kırklareli'yi ayağa kaldırmıştı! Açıklama geldi

Koronavirüs iddiası Kırklareli'yi ayağa kaldırmıştı! Açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 19:54 | Son Güncelleme

Kırklareli Valiliği, Lüleburgaz ilçesinde koronavirüslü şüphelilerin bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Koronavirüs iddiası Kırklareli'yi ayağa kaldırmıştı! Açıklama geldi

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile internet sitelerinde 'Lüleburgaz'da koronavirüs şüphesi', 'Hastane karantinaya alındı' gibi paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Paylaşım ve haberlerin gerçek dışı olmakla birlikte, ilimizde 2 kişide koronavirüs tespit edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. İlimiz Lüleburgaz İlçe Devlet Hastanesi'nde yüksek ateş şikayeti ile başvuran ve gözlem altında tutulan yalnızca 1 hastamız bulunmakta; hastamızda yalnızca normal değerlerin biraz üzerinde ateş şikayeti tespit edilmiş, hastada üst solunum yolu enfeksiyonu da dahil olmak üzere başkaca herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Hastadan alınan numunelerde virüse rastlanmamış, buna rağmen Lüleburgaz Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde interne edilen hastanın numunelerin bir kısmı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarı'na gönderilmiştir. Gelişmeleri basın ile kamuoyuna aktarmaya devam edeceğiz."

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Kırklareli Valiliği koronavirüs

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