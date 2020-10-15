HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs: İki yeni araştırmaya göre kan grubu 0 olanların 'Covid-19'a yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az’

Koronavirüs: İki yeni araştırmaya göre kan grubu 0 olanların 'Covid-19'a yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az’

15.10.2020 12:47 | Son Güncelleme

Danimarka ve Kanada'da yapılan iki araştırma, kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskinin daha az olabileceğini gösterdi. Araştırmalarda, kan grubunun hastalığın seyrinde rol oynayabileceğine ilişkin yeni bulgular elde edildi.

Koronavirüs: İki yeni araştırmaya göre kan grubu 0 olanların 'Covid-19'a yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az’

Danimarka ve Kanada'da yapılan iki araştırma, kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskinin daha az olabileceğini gösterdi.

Araştırmalarda, kan grubunun hastalığın seyrinde rol oynayabileceğine ilişkin yeni bulgular elde edildi.

Fakat, uzmanlar gerçekten böyle bir bağ varsa bunun nedeninin bilinmediğini ve hastalar için ne tür sonuçları olabileceğine ilişkin ileri araştırmalara gerek duyulduğunu söylüyor.

İki araştırmanın sonuçları da bilim dergisi Blood Advances'ta yayımlandı.

Danimarka'daki araştırmada, 27 Şubat ile 30 Temmuz tarihleri arasında koronavirüs testi yapılan 473 bin 654 kişinin verileri incelendi ve pozitif çıkan sonuçlar, test yaptırmayan 2,2 milyon kişinin (Danimarka nüfusunun yüzde 38'i) kan gruplarıyla kıyaslandı.

Buna göre testleri pozitif çıkan 7 bin 422 kişi arasında kan grubu 0 olanların oranı yüzde 38,4. Referans grubundaki 2,2 milyon kişi arasında kan grubu 0 olanların oranı ise yüzde 41,7.

Virüs testi pozitif çıkanların yüzde 44'ünün kan grubu A, (Referans grubunda yüzde 42,4) yüzde 12'sinin kan grubu B (Referans grubunda yüzde 11) ve yüzde 5'inin kan grubu da AB (Referans grubunda yüzde 4).

Yani 2,2 milyon kişilik referans grubuyla kıyaslandığında, kan grubu 0 olanların pozitif çıkma oranı, diğer kan gruplarına göre daha düşük.

Entübe olma ve yoğun bakımda kalma süreleri

Kanada'daki araştırmanın sonuçları ise kan grubu 0 olanların hastalığı ağır geçirme riskinin görece daha düşük olabileceğine işaret ediyor.

Araştırmada 21 Şubat'la 28 Nisan arasında yoğun bakımda tedavi gören 95 hastanın verileri incelendi.

Buna göre bu hastalardan 57'sinin kan grubu 0 ya da B. 38'inin ise A ya da AB.

A/AB kan grubuna sahip hastaların toplam yüzde 84'ünün mekanik solunum cihazına bağlanması gerekti.

O/B kan grubuna sahip hastalarda ise solunum cihazına bağlanma oranı yüzde 61.

Aynı şekilde kan grubu A ya da AB olan hastaların yoğun bakımda kalma ortalaması 13,5 gün.

0 ya da B kan grubundaki hastaların ortalaması ise dokuz gün.

'Kan grubu A olanlar paniğe kapılmasın'

Vancouver Hastanesi'nde yoğun bakımda çalışan Prof. Mypinder Sekhon, sonuçlarla ilgili olarak "Bir doktor olarak hastalara bakıp onları gruplandırırken bu, aklımın bir köşesindedir. Ama kan gruplarının kesin bir "marker" (belirteç) olabilmesi için her defasında aynı şeyi gösteren, tekrar eden bulgulara ihtiyacımız var" dedi.

Prof. Sekhon şöyle devam etti:

"(Kan grubunun) hastalığın ağırlık derecesinde yaş ve diğer hastalıklar gibi risk faktörlerinin önünde olduğunu sanmıyorum. Kan grubu A olanların paniğe kapılmasına gerek yok. Bu, 0 grubunda olanların da barlara publara gitmekte özgür oldukları anlamına gelmiyor."
Koronavirüs

Feci olay! Antrenman yaparken... Feci olay! Antrenman yaparken...
Polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz!Polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz!
Piyangodan kazandığı servetini aşkta kaybetti Piyangodan kazandığı servetini aşkta kaybetti
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Galatasaray'a ezeli rakipten transfer bombası!
Galatasaray'a ezeli rakipten transfer bombası!
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ermenistan cepheden çekildi
Ermenistan cepheden çekildi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Diğer Haberler
Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki!
Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki!
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz!
Polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz!
Kırgızistan Cumhurbaşkanı istifa etti!
Kırgızistan Cumhurbaşkanı istifa etti!
First Lady Melania itiraf etti: Trump’ın 14 yaşındaki oğlu da koronaya yakalanmış
Trump’ın 14 yaşındaki oğlu da koronaya yakalandı
DSÖ'den açıklama: Aşı herkese yetmeyecek!
DSÖ'den açıklama: Aşı herkese yetmeyecek!
Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi
Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.