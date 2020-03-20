Koronavirüs ilacı bulundu mu, aşı geliştirildi mi? Koronavirüse karşı hangi ilaçlar etkili?

Koronavirüs haberleri oldukça moral bouyor. Türkiye’de vaka sayısı artıyor ve ölümle sonuçlarnan vaka sayısı 4 oldu. Bu yüzden insanlar umut veren haberler de almak istiyorlar. Umutla cevabı aranan sorulardan biri de “Koronavirüs ilacı bulundu mu?” sorusu. İşte gerek ilaç gerek koronavirüs aşısı ile ilgili son durum...

KORONAVİRÜS İLACI BULUNDU MU?

Koronavirüse karşı henüz ilaç geliştirme çalışmaları devam ediyor ama henüz yeni bir ilaç geliştirilmedi. Bunun yanında gerek Çin’den gerekse de İtalya’dan bazı ilaçların koronavirüse karşı etkili olduğu haberleri geliyor.

KORONAVİRÜSE KARŞI HANGİ İLAÇLAR ETKİLİ?

Remdesivir: Uzmanların Koronavirüse karşı etkili olduğunu belirttiği ilaçlardan biri de Remdesivir adlı ilaç. İtalya’da corona virüse yakalanan 79 yaşındaki bir hastada denendi ve hastanın tedaviye yanıt verdiği açıklandı. Hali hazırda bu madde ile ABD ve Çin’de beş araştırma yürütülüyor. ABD’de yolcu gemisi Diamond Princess’deki koronavirüs hastalarına Remdesivir verildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 10 yıl önce Ebola ile mücadele kapsamında geliştirilen ilaç ile tedavi edilen adı açıklanmayan hasta 12 gün sonra taburcu edildi.