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Koronavirüs ilacı bulundu mu, aşı geliştirildi mi? Koronavirüse karşı hangi ilaçlar etkili?

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.03.2020 11:33 | Son Güncelleme

Dünyanın hemen her yerinde her geçen gün Koronavirüs önemleri giderek sıkılaşıyor. İnsanlar umutla koronavirüse karşı bir ilaç geliştirildi mi, aşı çalışmaları ne durumda merak ediyorlar. Peki koronavirüs ilacı bulundu mu? Aşı çalışmalarında son durum nedir? İşte ülke ülke ilaç ve aşı çalışmaları...

Koronavirüs ilacı bulundu mu, aşı geliştirildi mi? Koronavirüse karşı hangi ilaçlar etkili?

Koronavirüs haberleri oldukça moral bouyor. Türkiye’de vaka sayısı artıyor ve ölümle sonuçlarnan vaka sayısı 4 oldu. Bu yüzden insanlar umut veren haberler de almak istiyorlar. Umutla cevabı aranan sorulardan biri de “Koronavirüs ilacı bulundu mu?” sorusu. İşte gerek ilaç gerek koronavirüs aşısı ile ilgili son durum...

KORONAVİRÜS İLACI BULUNDU MU?

Koronavirüse karşı henüz ilaç geliştirme çalışmaları devam ediyor ama henüz yeni bir ilaç geliştirilmedi. Bunun yanında gerek Çin’den gerekse de İtalya’dan bazı ilaçların koronavirüse karşı etkili olduğu haberleri geliyor.

KORONAVİRÜSE KARŞI HANGİ İLAÇLAR ETKİLİ?

Remdesivir: Uzmanların Koronavirüse karşı etkili olduğunu belirttiği ilaçlardan biri de Remdesivir adlı ilaç. İtalya’da corona virüse yakalanan 79 yaşındaki bir hastada denendi ve hastanın tedaviye yanıt verdiği açıklandı. Hali hazırda bu madde ile ABD ve Çin’de beş araştırma yürütülüyor. ABD’de yolcu gemisi Diamond Princess’deki koronavirüs hastalarına Remdesivir verildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 10 yıl önce Ebola ile mücadele kapsamında geliştirilen ilaç ile tedavi edilen adı açıklanmayan hasta 12 gün sonra taburcu edildi.

Aynı habere göre ABD’de korna virüs testleri pozitif çıkan ve durumu kritik seviyeye gelen bir kadın hasta da Remdesivir tedavisine yanıt verdi.

Favipiravir: Çin büyük elçiliği yaptığı Twitter’dan yaptığı paylaşım ile bu ilacın koronavirüslü hastalarda iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiğinin kanıtlandığını açıkladı.

Chloroquine: Alman hükümeti sıtma tedavisinde kullanılan Chloroquine ilacını büyük miktarda depolama kararı aldı. Sağlık Bakanı Jens Spahn, "Almanya Federal Cumhuriyeti olarak Chloroquine'i Bayer'de büyük miktarlarda depoladık" dedi. Söz konusu ilaç koronavirüse karşı kullanılma ihtimali nedeniyle önemli görülüyor. Sağlık Bakanı Chloroquine’in koronavirüse karşı kullanılıp kullanılamayacağına yönelik yürütülen araştırmaları yetkili makamların da yakından izlediğini belirtti.

İki ilacın karışımı: Avustralyalı bilim insanları koronavirüs için tedaviyi buldukların iddia etti. İlaç testleri için başvuru yapıldı. Queensland'deki Klinik Araştırma Merkezi uzmanları bulunan ilacın hali hazırda bazı hastalarda denendiğini ve bu kişilerin durumunun düzeldiğini kaydetti.

Araştırma Merkezi Direktörü Profesör David Paterson yaptığı açıklamada sıtma ve HIV tedavisinde kullanılan iki ilaçtaki etken maddelerin kombinasyonunun koronavirüsü laboratuvar tüplerinde de etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Hindistan’da ise domuz gribi, sıtma ve HIV anti-viral ilaçlarla koronavirüs tedavisinde olumlu sonuçlar alındığı açıklandı.

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU?

Aşı çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor hemen her gün aşılarla ilgili çeşitli haberler geliyor. Ancak uzmanlar bir koronavirüs aşısının kullanılabilir hale gelmesi için daha zamana ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar.

ÇİN: Başkonsolos Wei, Çinli bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucunda geliştirdiği bir aşının klinik deney aşamasına onay verildiğini söyledi.

RUSYA: Novosibirsk kentindeki Vektor Eyalet Viroloji ve Biyoteknoloji Merkezi'ndeki bilim insanları, altı farklı teknolojik platforma dayanan aşı prototipleri geliştirdiler. Hafta başında bu prototiplerin ne kadar etkili olduklarını ve hangi dozlarda uygulanabileceklerini araştırmak için testlere başladılar.

ABD: ABD’deki test aşaması halinde olan aşıların insan üzerinde nasıl bir etki vereceği ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Dünyanın merakla beklediği olumlu sonuçlar gelmesi halinde seri üretime geçilecek.

AVUSTRALYA: Avustralyalı bilim insanları koronavirüs için tedaviyi buldukların iddia etti. İlaç testleri için başvuru yapıldı. Queensland'deki Klinik Araştırma Merkezi uzmanları bulunan ilacın hali hazırda bazı hastalarda denendiğini ve bu kişilerin durumunun düzeldiğini kaydetti.

İSRAİL: İsrail’deki bilim insanları koronavirüsün biyolojik özelliklerini ve mekanizmasını anlamada önemli ilerlemeler kaydetti. Bu ilerlemeler arasında virüs bulaşan kişiler için antikorların üretimi ve aşının geliştirilmesi de var. Ancak İsrail Savunma Bakanlığı henüz test veya aşı konusunda sıra dışı bir buluş olmadığını açıkladı.

HOLLANDA: Ülkede bilim insanları virüse karşı ilk antikoru geliştirdiklerini duyurdular.

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Koronavirüs ilacı koronavirüs aşısı

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