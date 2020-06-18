HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecek

Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 10:02 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kaz Dağları’nda antviral etkileriyle son günlerde gündeme gelen Artemisia Annua (Peygamber Süpürgesi) bitkisinin üretimi için adaptasyon çalışmalarına başlandı. Prof. Dr. Gülendam Tümen, "Artemisia Annua, koronavirüsün en önemli tedavi ilaçlarından biri olarak gösterilmekte. Bugün Çin, Malezya, Endonezya, Madagaskar gibi ülkelerde Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı şimdi ülkemizde üretilmek üzere ilk adım atıldı" dedi.

Koronavirüs salgınına karşı dünya genelinde çalışmalar devam ederken, halk arasında 'Peygamber Süpürgesi' olarak bilinen Artemisia Annua bitkisi, antiviral etkileriyle gündeme geliyor. Birçok virüse karşı etkili olan bitkinin Kaz Dağları’nda adapte edilmesi için çalışmalara başlandı. Sağlık, turizm ve tarım bölümleri de bulunan proje ile kırsal mahallelerde ekonominin canlandırılması hedeflenirken, sağlık turizmi ile de bölgeye hareket sağlanması hedefleniyor.

'EKSTRELERİ HAZIRLANIP, HALKIMIZA SUNULACAK'

Balıkesir Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Gülendam Tümen, "Etken madde yüzdesi istenilen standartla geliştirilmiş tohumlar, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma merkezine getirtilerek, fideleri oluşturulmuş olan Artemisia Annua fideleri adaptasyon çalışması için Kaz Dağları’na dikilmiştir. Yapılan araştırmalarda, Artemisia Annua, Kovid-19’un en önemli tedavi ilaçlarından biri olarak gösterilmekte. Bugün Çin, Malezya, Endonezya, Madagaskar gibi ülkelerin vazgeçilmez Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı şimdi ülkemizde üretilmek üzere ilk adım atıldı. Bitki gelişimini tamamladıktan sonra ekstraksiyon yöntemiyle ekstreleri hazırlanıp, halkımızın kullanımına sunulacaktır" dedi.

'ADAPTASYON ÇALIŞMASINA BAŞLIYORUZ'

Ar-Ge firması sahibi Faruk Durukan, "Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nden temin edilen, 'Artemisia Annua' dediğimiz sıtmada kullanılan, daha önce de çeşitli virüsler üzerinde çalışma yapılmış olan bir bitki. Biz bunları şu an Kaz Dağları Bilim Köyü'nde dikerek, adaptasyon çalışmasına başlıyoruz. Çalışmamızın bundan sonraki kısmında bitkilerin etken maddelerine bakarak, ilaç çalışmalarına devam edeceğiz. Bölgemiz, ülkemiz ve dünyamız için hayırlı olsun" diye konuştu.

'YÖRE HALKINA EK GELİR'

Artemisia Annua’nın antiviral etkilerine dikkat çeken eczacı Filiz Özler ise, "Kaz Dağları Bilim ve Sağlıklı Yaşam Köyü’nde, Artemisia Annua isimli bitkinin Kaz Dağları’ndaki adaptasyon çalışmasını başlattık. Bu bitkinin antiviral aktivitesi çok yüksek. Yani virüsler üzerinde çok etkili. Bundan elde edilen ekstrenin sağlıkta çok büyük etkileri olacağını düşünmekteyim. Ben burada gönüllü olarak çalışıyorum. Aynı zamanda bu bitkinin tarımıyla yöre halkına da gelir sağlanmış olacak. Umarım çalışmalar yararlı olur" dedi.

'SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ'

Projenin turizm kısmında çalışmalara gönüllü olarak katkı veren Doğa Fidan da, bölgedeki tıbbi bitki üretiminin artırılmasıyla, Kaz Dağları’ndaki sağlık turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Kaz Dağları’nın dünyada sayılı ekosistemler arasında bulunduğunu belirten Fidan, şöyle konuştu:

"Deniz turizminin yanında burada en önemli nokta Kaz Dağları’na hiçbir zarar verilmeden turizme kazandırabilmek. Ülkemizde yeni gelişmekte olan ekoturizm ve sağlık turizmine bu çalışmanın büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Projede gönüllü olarak yer alıyorum. Amacımız hem bilime hem de yöre halkına ve ilerleyen günlerde de virüsten kurtulmamızın ardından turizme katkı sağlamak."

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Sokak ortasında ölen babasına son kez baktı...Sokak ortasında ölen babasına son kez baktı...
2020 Babalar Günü ne zaman?2020 Babalar Günü ne zaman?
1/

En Çok Okunan Haberler

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

Survivor Ardahan neden elendi? Acun Ilıcalı'dan eleme açıklaması

Survivor Ardahan neden elendi? Acun Ilıcalı'dan eleme açıklaması

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takma zorunluluğu getirildi

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takma zorunluluğu getirildi

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İki ilde daha giriş-çıkış kısıtlaması

İki ilde daha giriş-çıkış kısıtlaması

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Diğer Haberler
Kartal'da şiddetli yağış! Araç sürücüleri üst geçit altlarına böyle sığındı

Kartal'da şiddetli yağış! Araç sürücüleri üst geçit altlarına böyle sığındı

KKKA virüsü aşısı bulundu mu? Flaş gelişme: İnsanlar üzerinde denenecek

KKKA virüsü aşısı bulundu mu? Flaş gelişme

Sancaktepe'de bir binaya yıldırım düştü! Yangın çıktı

Sancaktepe'de bir binaya yıldırım düştü!

Beyoğlu'nda taksi şoförü motosikletten fırlayan polisi havada tuttu

Taksici motosikletten fırlayan polisi havada tuttu

Alkollü vatandaş ilçeyi karıştırdı! Bir gecede yapmadığı kalmadı

Bir gecede ilçeyi karıştırdı, sonunda böyle yakalandı

Hatay ve Bingöl depremleri sonrasında korkutan uyarı: 6 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz

Hatay ve Bingöl depremleri sonrasında korkutan uyarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.