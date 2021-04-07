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Koronavirüs ilacı, KKKA tedavisinde sonuç verdi

07.04.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktorun hastasına kullandığı ilaç, tesadüfen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının tedavisinde de etkili oldu ve Avrupa'nın saygın tıp dergisinde makale olarak yayınlandı. Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, bu ilacın KKKA hastalığını tedavi edebileceğini tesadüfi olarak gözlemlediklerini ve başarılı olduklarını söyledi.

Koronavirüs ilacı, KKKA tedavisinde sonuç verdi

Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, “İnsanlık tarihindeki çalışmalar ve buluşlar genellikle tesadüfen ortaya çıkıyor. Burada da yine buna benzer bir durum yaşadık. Bilindiği gibi Giresun’un güneyinde bulunan Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçeleriyle komşu ilimiz Sivas’ta KKKA vakaları yaz aylarında sıkça yaşanmaktadır. Covid-19’da bazen hastalarda da Covid mi, başka hastalık mı diye bakılırken tüm hastalara başlangıç tedavisi olarak Covid-19’da kullanılan Favipiravir isimli Japon menşeili bir ilacı veriyoruz. Bu ilacın KKKA hastalığını tedavi edebileceğini tesadüfi olarak gözlemledik ve başarılı olduk. Bu gözlemimizi Avrupa’da saygın bir tıp dergisi olan European Journal of Case Reports in Internal Medicine’de yayımlattık. Bundan sonraki çalışmalar için bir ön adımdır. Bundan sonraki geniş kapsamlı vaka seyirlerinde deneneceğini umut ediyoruz. Bu sürecin sonrası çok merkezli ve uzun vadeli bir çalışma modeli olacaktır. Bu çalışma dünyada bir ilktir. Bu Kırım Kongo hastalığını kısa sürede düşük maliyette ve başarılı bir şekilde tedavi etmemiz tıp tarihinde bir ilktir.” dedi.

COVID-19 İLACI, KKKA TEDAVİSİNDE KULLANILDI

Çalışmalarında Covid-19 pandemisi için kullanılan ilacın esasında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığında da etkili olabildiğini gösterdiklerini açıklayan İç Hastalıkları Uzmanlı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yakarışık ise, “Hastaların ilk gün 8’er tablet ve sonrasında 3’er tablet aldığı ilacımız sayesinde hastalarımızı değerlendirdiğimizde özellikle bu ilkbahar aylarında Kırım Kongo yaygın olduğu için hastaya tanı koyma aşamasında aklımıza gelmesi ve tanıyı atlamamasında önemli bir yer tuttuğunu düşünüyoruz. O yüzden çalışmamızı yurt dışına yolladık ve orada da kabul edildi. Belki ilerleyen süreçte daha ileri çalışmalar yapılarak belki bu Covid-19’da kullandığımız ilacın rutin bir ilaç olması Kırım Kongo’yu tedavi etmesinde önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bu hastalık akut bir hastalık. O yüzden tanı konduktan sonra yaklaşık 2 hafta içinde tedavisi biten bir hastalık. Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilmesi için esasında uzun araştırmalar gerekiyor. Mutlaka ileri araştırmalar yapılması gerekiyor. Ama bu ileride yapılacak bir çalışmaya ön ayak oldu. Kısaca ifade etmek gerekirse, çalışmalarında Covid-19 pandemisi için kullanılan ilacın esasında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığında da etkili olabildiğini gösterdik” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Giresun

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