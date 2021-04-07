Koronavirüs ilacı, KKKA tedavisinde sonuç verdi

Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, “İnsanlık tarihindeki çalışmalar ve buluşlar genellikle tesadüfen ortaya çıkıyor. Burada da yine buna benzer bir durum yaşadık. Bilindiği gibi Giresun’un güneyinde bulunan Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçeleriyle komşu ilimiz Sivas’ta KKKA vakaları yaz aylarında sıkça yaşanmaktadır. Covid-19’da bazen hastalarda da Covid mi, başka hastalık mı diye bakılırken tüm hastalara başlangıç tedavisi olarak Covid-19’da kullanılan Favipiravir isimli Japon menşeili bir ilacı veriyoruz. Bu ilacın KKKA hastalığını tedavi edebileceğini tesadüfi olarak gözlemledik ve başarılı olduk. Bu gözlemimizi Avrupa’da saygın bir tıp dergisi olan European Journal of Case Reports in Internal Medicine’de yayımlattık. Bundan sonraki çalışmalar için bir ön adımdır. Bundan sonraki geniş kapsamlı vaka seyirlerinde deneneceğini umut ediyoruz. Bu sürecin sonrası çok merkezli ve uzun vadeli bir çalışma modeli olacaktır. Bu çalışma dünyada bir ilktir. Bu Kırım Kongo hastalığını kısa sürede düşük maliyette ve başarılı bir şekilde tedavi etmemiz tıp tarihinde bir ilktir.” dedi.