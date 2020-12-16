Koronavirüs ilacına Türk damgası! İbrahim Benter keşfetti

Koronavirüs aşısıyla ilgili Almanya'da yaşayan Prof. Dr. Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin yaptığı keşif tüm dünyada ses getirmişti.

Tüm dünyanın takdirini kazan çalışmaların ardından bir güzel haber de koronavirüs ilacıyla ilgili geldi. Almanya, koronavirüs ilacını bulduğunu duyurdu.

Yapılan açıklama heyecan yaratırken çalışmalara yine bir Türk damga vurdu.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Almanlar, Prof. Dr. İbrahim Benter'in keşfettiği yöntemi kullanarak koronavirüsün ilacını geliştirdi. Alman şirketin açıklamasına göre, yeni ilaç sadece COVID-19 değil, ACE2 proteinine bağlanarak vücuda giren korona türü tüm virüslere kapıyı kapatıyor. İlacın gerekli testler ve onay süreçlerinden geçtikten sonra 2022 yılında piyasaya çıkması hedefleniyor.

