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  4. 'Koronavirüs ilacını buldum' demişti! İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

'Koronavirüs ilacını buldum' demişti! İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.03.2020 17:08 | Son Güncelleme

Van İl Sağlık Müdürlüğü, 'koronavirüs ilacını buldum' açıklamaları yapan ve çevresine kendini doktor olarak tanıtan aktar Mehmet Kasım Alageyik hakkında yasal işlem başlattı.

'Koronavirüs ilacını buldum' demişti! İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

Van'da yaşayan ve aktar dükkanı bulunan Mehmet Kasım Alageyik'in, kendisinin 30 yıllık hekim olduğunu bildirerek, koronavirüse karşı ilaç bulduğunu iddia etmesi üzerine Van İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamayla Alageyik hakkında, 'hasta tedavi etmek veya tabip unvanı takınmak', 'ilaç hazırlama belgesi ve diploması olmadığı halde ilaç hazırladığı' gerekçesiyle yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Sağlık Hizmetleri-İlaç ve Eczacılık Birimleri tarafından kanser ve birçok hastalık türünü tedavi ettiğini ve koronavirüs ilacını bulduğuna dair ulusal ve yerel internet haber sitesinde çıkan haberler üzerine adı geçen iş yerine yapılan denetimde, dükkan sahibi Mehmet Kasım Alageyik, haberde adı geçen ilaçları üretip satmadığını ve internet üzerindeki haberin bir şakalaşma üzerine yapıldığını beyan etmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan denetimde adı geçen aktar ve baharatçının iş yerinin sağlık ve hijyen kurallarına uygun şekilde faaliyet göstermediği, bitkisel ilaçların hijyen kaidelerine uygun ortamda hazırlanmadığı, bitkilerin uygun koşullarda muhafaza edilmediği, izinsiz satışı yapılan ürünlerin olduğu, yasal mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı davranıldığı gibi sorunlar tespit edilmiş olup, konu Sağlık Bakanlığı'mızın ilgili birimlerine iletilmiştir. Yasal olmayan tıbbi müdahalelerin niteliği itibariyle insanın yaşamı ve vücut dokunulmazlığı üzerinde tehlike yaratmaya elverişli bir faaliyet alanı olduğunu ve suistimallere açık olduğunu belirterek, bu tarz haberlerin hukuka uygunluk durumundan yoksun olduğu, bu fiilin niteliğine göre ilgili mevzuat hükümleri gereğince yasal işlem başlatıldığı bildirilir. Bu tarz haberlere itibar edilmemesi gerekir."

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Anahtar Kelimeler:
Van İl Sağlık Müdürlüğü koronavirüs Mehmet Kasım Alageyik

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
tamam kurallara uymadi. ama kurala uymasa bile bir kontrol etsek. ya gerçekten tedavisini bulmussa. hem o hem ülkemiz çok itibar kazanır. belki şarlatan belki dolandirici ama ya gerçekse. ya tutarsa ;)
cahil
arastirsaydiniz ya once yasal islem ne belki dogru soyluyor
Başlatınlar tabi sahte şifa acılar milletin sağlığıyla oynuyorlar yaşına başına utanmadan sallıyor
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