Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?

ABD’de yer alan Columbia Üniversitesi’nden bilim insanları, kan gurupları ile yeni tip corona virüs arasındaki ilişkiye dair yeni bir araştırma yaptı.

EN YÜKSEK ENFEKSİYON ORANLARI A GRUBUNDA

Nature dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında bilim insanları, Covid-19 için pozitif test edilen 14 bin 112 kişinini kan grupları ile enfeksiyon, entübasyon ve ölüm oranlarını analiz etti. Sonuçlarda en yüksek enfeksiyon oranlarının A ve B tipi kan gruplarında, en düşük enfeksiyon oranlarının ise AB ve O gruplarında görüldüğü belirtildi.

Bununla birlikte, araştırmada B ve AB tipi kan gruplarının entübasyon riskinin, diğer gruplardan daha yüksek olduğu belirtildi.

EN YÜKSEK ENTÜBASYON RİSKİ B GRUBUNDA

Bilim insanlarına göre kan grupları ile enfeksiyon, entübasyon ve ölüm riskleri arasındaki ilişki şu şekilde;

Yaz aylarında Ankara’da yer alan Hacettepe Üniversitesi tarafından 186 corona virüs hastası üzerinde yapılan bir çalışmada ise, Türkiye'de covid-19 hastaları arasındaki en yaygın grubun A olduğu belirtildi. Araştırmacılar, hastalarının yüzde 57’sinin kan grubunun A ve yüzde 24’ünün kan grubunun ise O olduğunu açıkladı. Bilim insanları, 0 grubunda daha az vaka görülmesi nedeniyle, bu kan grubuna sahip olanlarda virüse karşı bir miktar koruma olabileceğini belirtti. Ancak araştırmacılar kan gruplarının hastalığın seyrini değiştirmediğini vurguladı.