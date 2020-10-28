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Koronavirüs ile mücadelede ilk: COV-DET ekibi hizmete başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 15:23 | Son Güncelleme

Koronavirüs (Covid-19) pandemisine yönelik olarak Aydın İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 8 korumalı araç ile 12 çağrı merkezi personeli, 9 hekim, 9 yardımcı sağlık personeli ve 8 şoför olmak üzere toplam 38 sağlık personelden oluşan Covid-19 Çağrı Destek ve Transfer Birimi (COV-DET) saha ekibi hizmete başladı.

Koronavirüs ile mücadelede ilk: COV-DET ekibi hizmete başladı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un öncülüğü ve desteği ile oluşturulan COV-DET ile birlikte koronavirüs tanısı alan ya da temasta bulunan vatandaşların ihtiyaç duyduğu tedaviyi alması, kontrollerinin sağlanması ve bu hizmetleri alırken hastalık ile maruziyet olmayan vatandaşların korunması amaçlanıyor. Koronavirüs tanısı konulan ya da temasta bulunan vatandaşların karantina sürecinde ve filyasyon sırasında tespit edilen pozitif vakaların nakil, ilaç temini, COVID-19 sağlık kontrolü ve benzeri gibi her türlü sağlık ihtiyaçları COV-DET birimi tarafından vatandaşın ikamet ettiği veya karantina sürecini geçirdiği adrese ulaşılarak birebir karşılanıyor.

"EVİNİZDE YALNIZ DEĞİLSİNİZ"

Koronavirüs tanısı konulan yada temasta bulunarak izolasyona alınan kişilerin evlerinde yalnız olmadıklarını ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "Evinizde yalnız değilsiniz. İzolasyon tedbiri uygulanan vatandaşlarımızın kendi ve sevdiklerini korumak adına gösterdiği hassasiyet bu dönem de çok önem arz etmektedir. Gerek COV-DET gerekse psikososyal destek hatlarımız ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir. Covid Çağrı Destek ve Transfer Birimi’nden hizmet almak isteyen vatandaşlarımız 0256 252 2002, Psikososyal Destek Birimi’nden hizmet almak isteyen vatandaşlarımız 0256 213 5000 ve 0256 213 5001 Dahili 1315-1316 hatlardan birimlerimize ulaşabilirler" dedi.

(DHA)

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