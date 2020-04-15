Koronavirüs ile mücadelede Küba'dan 'beyaz önlük' diplomasisi: Havana, İtalya dahil birçok ülkeye doktor gönderdi

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden ve yeterli sağlık hizmetlerini sağlayamayan ülkelerde Kübalı doktorlar devreye girdi. Bu ülkelerden biri de İtalya. Torino bölgesi başkanı Küba'nın İtalya Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılan çağrı üzerine, 14 Nisan Salı günü Küba'dan ikinci bir grup Kübalı doktor, İtalya'nın Torino şehrine indi. Sağlık ekibi adını, Küba'nın bağımsızlık mücadelesinde savaşan 'Henry Reeve'den alıyor. 'Henry Reeve' sağlık tugayı, doğal felaketler ve salgınlar konusunda uzmanlaşan bir ekip. Küba Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği, epidemiyolog, anestezi uzmanı, solunum cihazı uzmanı, pratisyen hekim ve yoğun bakım uzmanı hemşireden oluşan 38 kişilik Kübalı sağlık ekibi Torino'da Covid-19 hastalarının tedavisi için kullanılmak üzere hastaneye dönüştürülen eski bir sanayi tesisinde görev alacak. İlk Kübalı doktor grubu, 24 Mart'ta da Lombardia'nın Crema şehrinde görev almak üzere İtalya'ya gitmişti. Küba, Covid-19 hastalarının tedavisi için Afrika, Avrupa ve Karayip ülkelerine toplam 20 sağlık ekibi göndermiş oldu.

Küba'nın 'beyaz önlük diplomasisi' (tıp diplomasisi) dış politika araçlarının başında geliyor. Ama Latin Amerika'da sağcı hükümetlerin sayısının artması ve Washington'a Trump yönetiminin gelmesiyle Küba bu diplomasisini sürdürmekte zorlanıyordu. Ama sağlık hizmetlerinin başarısıyla bilinen Küba'nın doktorları Covid-19 salgını nedeniyle sağlık hizmetleri zayıflayan ülkeler tarafından yeniden güçlü bir kaynak olarak görülmeye başladı. 'Küba'nın salgın konusunda uzman bir doktor ordusu var' AFP haber ajansına konuşan California Holy Names Üniversitesi'nden Kübalı Profesör Arturo Lopez-Levy, "Bu yüzyılın başından bu yana bir salgın ihtimali hakkında konuşuyorduk. Küba'nın bu ihtimale karşı hazırlıklı doktor ordusu var" dedi. Küba'da 1950li yıllardaki devrimden bu yana, ücretsiz sağlık hizmeti erişimi ve eğitim sosyalist adanın temel taşlarından ikisini oluşturuyordu. Lopez-Levy, "Soğuk Savaş'ın sonunda Küba kapasitesini geliştirdi, dolayısıyla dış politikasında çok önemli bir araç haline gelmesi mantıklı" dedi. Küba'nın Covid-19 ile mücadele için şimdiye kadar doktor, hemşire, sağlık çalışanı gönderdiği ülkeler arasında İtalya'nın yanı sıra, Andora, Venezuela, Nikaragua, Grenada, Suriname, Jamaika ve Belize de var.