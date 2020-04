Koronavirüs ile mücadelede ön saftaki sağlıkçılar yaşadıkların anlattı

Toplum sağlığı için her dönem özveriyle çalışan sağlık çalışanlarından paramedik ve acil tıp teknisyenleri koronavirüs salgını ile mücadelede üstlendikleri görevle önemli rol oynuyor. Ambulansla hastaya ilk ulaşan, sağlık personeli olmaları nedeniyle pandemi ile savaşta ön cephede yer alan sağlık neferleri, koronavirüsün Türkiye'de görülmeye başlandığı ilk günden itibaren yaşadıklarını anlattı.

AMBULANSTA 'CAN KURTARMAK' İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Caddelerden her geçişinde duyulan siren sesiyle insanın içinde buruk bir hüzün bırakan ambulansta, insanların sağlığına kavuşması için çaba sarf eden ambulans sürücüsü, paramedik ve acil tıp teknisyenleri, koruyucu elbiseleri, gözlük, eldiven ve maskesini takarak tedbirlerini alarak görevlerine devam ediyor. Komuta merkezinden iletilen her hastaya ilk yardımı gerçekleştirdikten sonra, bir an önce hastaneye götürmeyi amaçlayan paramedik ve acil tıp teknisyenleri, her vaka sonrası ambulansları dezenfekte işlemi yapıp, başka canlar da kurtarmak için istasyonlarında bekliyor.