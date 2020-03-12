Koronavirüs ile mücadelede son nokta! Hastalık yayıyor diye sokak ortasında Asyalı adamı yumrukladı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaşanan darp olayı, koronavirüs paniğinin geldiği son noktayı gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olay, bugün yetkililer tarafından doğrulandı. Gece geç saatlerde sokakta yürüyen 24 yaşındaki Asyalı genç, neden olduğunu bilmediği şekilde sokaktaki Belçikalı bir adamdan yumruk yedi. Saldırgan polislere, Asyalı gencin koronavirüs yaydığını düşündüğü için yumrukladığını söyledi.
Darp edilen gencin, Belçikalı adamı kışkırtmak için herhangi bir şey yaptığı ise doğrulanamadı. Koronavirüsü yaymak için gencin sokaklarda hapşırıp, öksürdüğünü söyleyen saldırganın bu sözleri de doğrulanamadı. Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs sonrasında pek çok ülkede Asyalılar hedef tahtası haline geldi. 22 yaşındaki saldırganı etraftaki insanlar tutarak polise teslim etti.
Hastalığın yayılmasıyla birlikte, pek çok ülkede panik havası yaşanmaya başladı. Belçikalı bir anket firması, Brüksel’de yaşayan insanlarla yaptığı ankette Avrupalıların koronavirüsünden ne kadar çok korktuğunu gözler önüne serdi. Ankete katılanların %52’si hastalığa yakalanmaktan çok korktuğunu söyledi. Bu sayı ülkenin diğer şehirlerinde daha da yüksek.
Belçika’da şimdiye kadar 314 koronavirüs vakası tespit edildi. Koronavirüs’ten ilk ölüm Çarşamba günü meydana geldi. Brüksel’deki bir hastanede yatan 90 yaşındaki kadın, koronavirüse yenik düştü.
Şimdiye kadar dünya çapında yaklaşık 4300 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs için herhangi bir tedavi yöntemi henüz bulunmamakta. Sağlık görevlileri el yıkamanın, kişisel hijyenin önemine vurgu yaparken, virüs bulaşmış kişilerden mümkün oldukça uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor.