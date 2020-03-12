Koronavirüs ile mücadelede son nokta! Hastalık yayıyor diye sokak ortasında Asyalı adamı yumrukladı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaşanan darp olayı, koronavirüs paniğinin geldiği son noktayı gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olay, bugün yetkililer tarafından doğrulandı. Gece geç saatlerde sokakta yürüyen 24 yaşındaki Asyalı genç, neden olduğunu bilmediği şekilde sokaktaki Belçikalı bir adamdan yumruk yedi. Saldırgan polislere, Asyalı gencin koronavirüs yaydığını düşündüğü için yumrukladığını söyledi.

Darp edilen gencin, Belçikalı adamı kışkırtmak için herhangi bir şey yaptığı ise doğrulanamadı. Koronavirüsü yaymak için gencin sokaklarda hapşırıp, öksürdüğünü söyleyen saldırganın bu sözleri de doğrulanamadı. Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs sonrasında pek çok ülkede Asyalılar hedef tahtası haline geldi. 22 yaşındaki saldırganı etraftaki insanlar tutarak polise teslim etti.

BELÇİKA'DA KORONAVİRÜS KAYNAKLI İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Hastalığın yayılmasıyla birlikte, pek çok ülkede panik havası yaşanmaya başladı. Belçikalı bir anket firması, Brüksel’de yaşayan insanlarla yaptığı ankette Avrupalıların koronavirüsünden ne kadar çok korktuğunu gözler önüne serdi. Ankete katılanların %52’si hastalığa yakalanmaktan çok korktuğunu söyledi. Bu sayı ülkenin diğer şehirlerinde daha da yüksek.