Koronavirüs ile mücadeleyi anlatan fotoğraflar hastane duvarlarında

Tüm dünyayı saran ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanları, en riskli grupta yer alıyor. Salgının yayılmaması için fedakarca çalışan sağlık çalışanları, tulum, önlük, maske, gözlük ve siperlik takarak kendi önlemlerini alıyor. Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde Covid-19 sürecinde ön cephede savaşan sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleyi anlatan fotoğraflar, hastane koridorlarına taşındı. Duvarları süsleyen yaklaşık 40 fotoğraf, hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini gözler önüne serdi. Yoğun mesaileri süresince uzun süre tıbbi maske ve koruyucu gözlük takmak zorunda kalan sağlık çalışanlarının yüzlerinde oluşan maske izlerinin, fotoğraflara da yansıdığı görüldü. Covid-19'la mücadeleyi anlatan fotoğraflar, hasta ve hasta yakınları tarafından da yoğun ilgi gördü.

'PANDEMİ SÜRECİNİ BELGELEDİK'

Gazi Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Figen Bucak ve Yoğun Bakım Hemşiresi Zehra Bakmaz, hastane duvarlarında yer alan fotoğrafların hikayesini anlattı. Figen Bucak, Gazi Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Hızel ve fotoğrafçı Dilek Uyar'ın, pandemi sürecini fotoğraf çekerek belgelediklerini söyledi. Bucak, hemşireler ve sağlık personelinin emeğini gösteren kareleri sergi yapma fikrinin ise kendisine ait olduğunu anlatarak, "Normalde her yıl 'Hemşirelik Haftası' için bir organizasyon yapıyoruz. Ancak bu yıl pandemiden dolayı bir organizasyonumuz olamamıştı. Pandeminin en önemli ayağı hemşire grubudur. Hemşire arkadaşların emeğini, verdikleri özverili mücadeleyi göstermek adına Hemşirelik Haftası için bir organizasyon yapamadığımız için arkadaşlarımızın resimlerini çektik ve bunu sergi haline getirdik" dedi.