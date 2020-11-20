Koronavirüs: İltihaplı eklem romatizması ilacı, ağır Covid hastalarının tedavisinde 'işe yarayabilir'

İltihaplı eklem romatizması (romatoid artrit) için kullanılan tocilizumab ilacının, ağır Covid-19 hastalarının tedavisine iyi gelebileceği belirtiliyor.

İngiltere ve Hollanda'dan araştırmacılar, elde edilen ilk sonuçlar için "kesinlikle çok iyi" değerlendirmesi yaptı.

Elde edilen sonuçlara güvendiklerini ifade eden araştırmacılar bu nedenle ilacın denemelerine devam etmediklerini, ancak ilacın hastanın hayatta kalması ile ilgili kesin etkilerinin hala hesaplanmakta olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, bir yandan da tüm veriler açıklanıncaya değin ilaç konusunda temkinli olmak gerektiği uyarısında bulunuyor.

Tocilizumab, bağışıklık sistemini hedef alıyor. Bazı Covid-19 hastalarında bağışıklık sistemi aşırı yüklenme yapıyor ve koronavirüsten ziyade bağışıklık sisteminin bu tepkisi ölüme yol açıyor.

Denemeler Londra'daki Imperial College Üniversitesi, İngiltere Yoğun Bakım Araştırma Merkezi ve Hollanda'nın Utrech Üniversitesi tarafından yapıldı ve solunum cihazına bağlanmış ağır Covid-19 hastalarına odaklandı.