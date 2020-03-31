Koronavirüs: İnfaz paketinde neler var, hangi suçlara infaz indirimi geldi?

Adalet ve Kalkınma Partisi, uzun süredir kamuoyunda beklenen ve koronavirüs salgını nedeniyle yeniden gündemine aldığı "infaz paketini" TBMM Başkanlığı'na sundu. Geçen hafta muhalefet partilerinin görüşüne sunulan teklif taslağında yer alan cinsel istismar ve uyuşturucu ticareti ve imaline ilişkin suçlar, infaz indirimi kapsamı dışına çıkarıldı.
Ayrıca, açık cezaevinde kalan denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak, yani evlerine gidebilecekler, gerektiğinde bu süre uzatılabilecek. İnfaz paketinde yapılan düzenleme nedeniyle, 90 bin kişinin tahliye olması bekleniyor.
Başta İnfaz Yasası olmak üzere çeşitli yasalarda değişiklik yapan 70 maddelik yasa teklifinin bu hafta içinde TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülerek, hızla genel kurul gündemine alınması planlanıyor. Yasa teklifi ile getirilen bazı önemli düzenlemeler şöyle:
AKP'nin ilk teklif taslağında, uyuşturucu suçları ve cinsel istismar suçları yönünden 3/4 olarak uygulanan cezaevindeki infaz süresinin 2/3'e düşürülmesi öngörülüyordu.
Cezaevindeki doluluğu azaltmak için, infaz indirimi kapsamı dışında tutulan, terör, uyuşturcu ticareti, cinsel istismar, kasten adam öldürme, özel yaşamın gizliliğine ilişkin suçlar istisna olmak koşuluyla, 30 Mart 2020'den önce işlenen suçlarda, denetimli serbestlik süresi, bir kereye özgü olmak üzere 1 yıl yerine 3 yıl olarak uygulanacak. Yani cezasının bitmesine 3 yıl kalmış olanlar da denetimli serbestlikten yararlanıp tahliye olabilecek.
0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadınlar ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler yönünden ise yine geçici olmak kaydıyla, cezasının bitmesine 4 yıl kalmış olanlar için uygulanacak. Ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını cezaevinde yalnız sürdüremeyen 65 yaşını doldurmuş hükümlülerin cezası, denetimli serbestlik tedbiri altında infaz edilecek. Çocuk hükümlülerin 15 yaşına kadar cezaevinde kaldığı 1 gün 3 gün; 18 yaşını dolduruncaya kadar kaldığı 1 gün ise 2 gün sayılacak.
Kadın, çocuk, yaşlı, hasta hükümlüler için konutta infaz usulünün uygulanacağı hapis cezalarının sınırı artırılıyor. Bu kapsamda konutta infazın sınırı kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkeklerde altı aydan, bir yıla, 70 yaşını bitirmiş kişilerde bir yıldan iki yıla, 75 yaşını bitirmiş kişilerde, üç yıldan dört yıla çıkarılıyor.
Yeni doğum yapan üç yıl veya daha az süreli hapis cezası alan kadınlar için de evde infaz hükmü uygulanabilecek.
Örgütlü, canavarca hisle yaralama ve tefecilik suçlarına ceza artırımı
Suç işlemek amacıyla örgüt kuranlar için 2 yıldan 6 aya kadar olan ceza alt ve üst sınırı yeniden düzenlenerek, 4 yıldan 8 yıla kadar çıkarılıyor. Tefecilik suçlarında da 5 yıl olan ceza alt sınırı 6 yıla çıkarılıyor.
Teklifle zorunlu ve çok ivedi durumlarda, Cumhuriyet Başsavcılığının hapis cezasının infazına 6 ay ara verme yetkisi 1 yıla çıkarılacak. Ayrıca, hükümlülerin eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri halinde infaza ara verilebilmesine imkan tanınıyor.
Ayrıca salgın hastalık, doğal afet, seferberlik savaş nedeniyle, izinden dönemeyen veya geç dönen hükümlülere ceza verilmeyecek.
Hücre ve haberleşmeden yoksun bırakmanın kapsamı genişletiliyor
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