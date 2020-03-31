Koronavirüs: İnfaz paketinde neler var, hangi suçlara infaz indirimi geldi?

Adalet ve Kalkınma Partisi, uzun süredir kamuoyunda beklenen ve koronavirüs salgını nedeniyle yeniden gündemine aldığı "infaz paketini" TBMM Başkanlığı'na sundu. Geçen hafta muhalefet partilerinin görüşüne sunulan teklif taslağında yer alan cinsel istismar ve uyuşturucu ticareti ve imaline ilişkin suçlar, infaz indirimi kapsamı dışına çıkarıldı.

Ayrıca, açık cezaevinde kalan denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak, yani evlerine gidebilecekler, gerektiğinde bu süre uzatılabilecek. İnfaz paketinde yapılan düzenleme nedeniyle, 90 bin kişinin tahliye olması bekleniyor.

Başta İnfaz Yasası olmak üzere çeşitli yasalarda değişiklik yapan 70 maddelik yasa teklifinin bu hafta içinde TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülerek, hızla genel kurul gündemine alınması planlanıyor. Yasa teklifi ile getirilen bazı önemli düzenlemeler şöyle:

Cinsel istismar ve uyuşturucu ticareti kapsam dışı

Teklifte, koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanma koşulları esnetiliyor. Buna göre cezaevinde infaz süresi üçte ikiden, 1/2'ye indiriliyor. Ancak uyuşturucu ticareti, imalatı, cinsel istismar, kasten adam öldürme ve terör suçları, indirim kapsamı dışında bırakılıyor.

AKP'nin ilk teklif taslağında, uyuşturucu suçları ve cinsel istismar suçları yönünden 3/4 olarak uygulanan cezaevindeki infaz süresinin 2/3'e düşürülmesi öngörülüyordu.