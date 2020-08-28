Koronavirüs: İngiliz hemşire 11 hafta sonra oğlunu kucakladı

"O küçük şeyleri özledim çok, sarı buklelerini…

"Çok inanılmaz bir andı, onu kucakladığımda sesini duydum.

"Onu almaya gittik ve bize koşmaya başladı. Aşırı duygulandım. Hiç bu kadar hızlı koşmamıştı, onu kucakladım, hiç bırakmak istemedim.

Çift, çocuklarını pencereden de olsa görebilmek için düzenli olarak burayı ziyaret ediyordu.

Cole, 55 ve 65 yaşındaki anne ve babasından da tüm bu süre boyunca uzaktı.

30 yaşındaki hemşire, çalıştığı bakım evlerinden birinde koronavirüs tespit edilmesi sonrası eşi ile birlikte oğullarını annelerine bırakma kararı aldı.

Cole ve eşi, 1 Nisan'dan bu yana oğullarından ayrıydı.

İngiltere'de kişisel koronavirüs önlemi olarak, 11 haftadır çocuğundan ayrı kalan hemşire, oğlu ile buluştu.

"Gözyaşları aktı tabii.. Ağlamamaya çalıştım ama tam bir duygusal enkazdım.

"Duygusal olarak biraz fazla geldi. Ağlıyordum ama kendimi bırakmak da istemedim.

"Onu çok özledim, küçük tatlı bir çocuk George, her zaman gülüyor, her zaman bir şeylerin peşinde."

30 yaşındaki hemşire, oğluna çay yapmayı ve onu yatağa yatırmayı çok özlediğini de söylüyor:

"Hiç bu kadar uzun süreceğini beklemedim, birkaç haftada bir araya geleceğimizi düşünüyorduk.

"Hayatımda aldığım en zor ve en kolay karardı. George'u güvene almak ve riskleri sıfırlamak için doğru olan buydu."

