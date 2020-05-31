Koronavirüs: İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre 10 vakadan 7'si belirti göstermiyor

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (NSO) koronavirüs antikor testlerinin sonuçlarına dair yaptığı ilk analiz, koronavirüse yakalananların büyük çoğunluğunun hiç belirti göstermediğini ortaya koydu.

Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, bu durum da ülkede yeni başlatılan virüs takip ve izleme programının işe yaramayacağı kaygılarını artırdı.

İngiliz hükümetinin planlarında, belirti gösterenlerin test edilmesi ve kendilerini karantinaya alması öngürülüyor. Bu arada takip görevlilerinin de bu kişiyle temas edenleri bilgilendirmesi ve temas edenlerin de kendilerini karantinaya alması hedefleniyor.

Ancak NSO'nun verilerine göre, antikor testi pozitif çıkan 10 kişiden 7'sinde, testin yapıldığı anın bir hafta sonrası ya da öncesinde belirti görülmedi.

Test yapıldığı sırada, sadece yüzde 21'lik bir kesim belirti görüldüğünü söyledi.

Belirti olduğunu söyleyenlerin ise sadece yüzde 2,6'sında koronavirüs tespit edildi.

'Programa etkileri olacak'

Gazete bu bulguların, hükümetin takip ve izleme programının her 10 vakadan 7'sini tespit edemeyeceğini, belirti gösterenlerin çoğununsa aslında virüse yakalanmadığına işaret ettiğini belirtti.