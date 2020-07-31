Koronavirüs: İngiltere, Avrupa'da salgın döneminde en fazla ortalamanın üzerinde ölüm görülen ülke İngiltere

Ulusal İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı ortalarına kadar gelen verilere dayandırdığı analize göre, İngiltere koronavirüs salgını döneminde Avrupa'da geçen yıllara kıyasla en çok "ortalamanın üzerinde ölüm" görülen ülke oldu. İskoçya da Avrupa'da salgından en kötü etkilenen bölgeler arasında.

Ortalamanın üzerinde ölüM sayıları ve oranları, bundan önceki son beş yılın aynı dönemindeki ölümlerin ortalamasıyla kıyaslanarak bulunuyor ve farklı ülkelerde, koronavirüs salgını döneminde, normal bir yılda beklenenden ne kadar fazla ölüm gerçekleştiğini ifade ediyor.

Bu hesaplama ile ortaya çıkan ortalamanın üzerinde ölümler, resmen tespit edilmiş ve edilememiş koronavirüs ölümlerinin yanında, salgının yol açmış olabileceği her türlü başka nedenden ölümü de kapsaması bakımından, dönemin insani maliyetinin gerçeğe daha yakın bir tablosunu vermiş oluyor.

İngiltere ve İskoçya'nın durumu

Avrupa'da geçmiş yıllara göre en yüksek ölüm artış oranının görüldüğü ülke İspanya.

Birleşik Krallık içindeki dört bölge -İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda- Avrupa ülkeleriyle ayrı ayrı kıyaslandığında ise geçmiş yıllara göre ölüm oranlarındaki en yüksek artış sıralamasında Avrupa çapında birinci sırayı İngiltere, üçüncü sırayı da İskoçya alıyor.