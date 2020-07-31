Koronavirüs: İngiltere Başbakanı Johnson 'Frene basmamız gerekiyor' diyerek kısıtlamaları gevşetmeyi erteledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede koronavirüs vakalarının artmaya başladığını söyledi. Johnson bu nedenle bowling salonları, buz pateni pistleri ve kumarhaneler gibi mekanların açılmasının en az 15 Ağustos'a kadar ertelendiğini açıkladı. Tüm bu mekanlar yarın açılacaktı.

Kararı bir basın toplantısıyla açıklayan Boris Johnson virüsün yayılma hızının Mayıs ayından bu yana ilk kez yeniden yükselmesinin muhtemel olduğu uyarısında da bulundu.

BBC'nin edindiği bilgiye göre, Johnson basın toplantısı öncesi muhalefet partilerini de kararı hakkında bilgilendirdi.

İngiltere'de 1 Ağustos'ta 30 kişiyi aşamak üzere düğünlere izin verilecek;, tiyatro ve konser salonları, oyun salonları, buz pateni pistleri ve bowling salonları da sosyal mesafe kurallarına uyulması koşuluyla açılacaktı.

Bölgesel önlemler

Hükümet 1 Ağustos itibarıyla işe gidiş ve çalışma koşullarıyla ilgili tavsiyelerini güncelleyecek ve işverenlerden, çalışanlarının nerede ve nasıl daha güvenli çalışabilecekleri konusunda karar vermelerini isteyecekti. Ayrıca, salgının ilk günlerinden bu yana, sağlık durumlarından dolayı kendilerini izole etmeleri söylenen 2 milyon 200 bin kişiye, artık bu önleme gerek kalmadığı bildirilecekti.