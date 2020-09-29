HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs: İngiltere Başbakanı Johnson önlemler hakkında yanlış bilgi verdiği için özür diledi

Koronavirüs: İngiltere Başbakanı Johnson önlemler hakkında yanlış bilgi verdiği için özür diledi

29.09.2020 16:33 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkenin kuzey doğusunda bu geceden itibaren uygulanacak ek koronavirüs tedbirleri hakkında bir bilgi veremedi.

Koronavirüs: İngiltere Başbakanı Johnson önlemler hakkında yanlış bilgi verdiği için özür diledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkenin kuzeydoğusunda bu geceden itibaren uygulanacak ek koronavirüs tedbirleri hakkında bilgi veremedi.

Boris Johnson konu hakkında bir soru üzerine "Yerel yetkililerden gelecek tavsiyeleri uygulayın" dedi.

Johnson ayrıca altıdan fazla kişinin bir araya gelmesine dair yasağın açık havada geçerli olmadığı yönünde yanlış bir bilgi de paylaştı.

İngiltere'de aynı haneden olmayan altıdan fazla kişinin bir araya gelmesine açık havada da, restoran ve publarda da izin verilmiyor.

Başbakan Boris Johnson bu açıklamasından bir süre sonra Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak özür diledi.

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1310914864588689408

"Konuşurken hata yapım, özür dilerim" diyen Johnson, ülkenin kuzeydoğusunda farklı hanelerden insanların kapalı mekanlarda bir araya gelmesinin de yasaklandığını söyledi.

Johnson "Başka hanelerden insanlarla açık havada da bir araya gelmekten kaçınmalısınız" dedi, açıklamaları ise ülkede tepki çekti.

Eğitim Bakanı da yanıt veremedi

İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, Johnson'ın kuralları bilmemesinin "acizliğini" gösterdiğini söyledi. Bunun "berbat" bir durum olduğunu belirten Rayner, "Bu kısıtlamalar ülkenin büyük bir kısmında bu akşam yürürlüğe girecek. Hükümetin işi sıkı tutması lazım" dedi.

İngiltere Eğitim Bakanı Gillian Keegan da yeni kuralların ne olduğunu açıklayamamıştı.

BBC radyosuna konuşan Keegan, "Sorunuzun yanıtını bilmiyorum" demişti.

Koronavirüs

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Genç doktor kariyerini böyle mahvetti Genç doktor kariyerini böyle mahvetti
Azerbaycan: Cephaneliğimizde F-16 jetleri yokAzerbaycan: Cephaneliğimizde F-16 jetleri yok
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
ABD'de 2 farklı üniversite bitirdi ama ilk soruda elendi!
ABD'de 2 farklı üniversite bitirdi ama ilk soruda elendi!
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Özel hastanenin önünde can çekişti, yardım edilmedi
Özel hastanenin önünde can çekişti, yardım edilmedi
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması: Yakınız!
Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması: Yakınız!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Yunanistan'dan bir provokasyon daha
Yunanistan'dan bir provokasyon daha
Sahibi tarafından acılı mama yemeye zorlandı!
Sahibi tarafından acılı mama yemeye zorlandı!
Diğer Haberler
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 444 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 444 kişi hayatını kaybetti
Kuveyt emiri hayatını kaybetti!
Kuveyt emiri hayatını kaybetti!
İngiltere'de 'uçan doktor' projesi ilk testini gerçekleştirdi
İngiltere'de 'uçan doktor' projesi ilk testini gerçekleştirdi
Kuveyt Emiri hayatını kaybetti mi?
Kuveyt Emiri hayatını kaybetti mi?
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Hava kuvvetlerimizin cephaneliğinde F-16 jetleri yok
Azerbaycan: Cephaneliğimizde F-16 jetleri yok
Alyansı takıldı parmağı koptu! 'Parmağımın uçuşunu izledim'
Korkunç! Alyansı takıldı parmağı koptu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.