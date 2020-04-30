Koronavirüs: İngiltere hükümeti ulusal sağlık servisini nasıl ihmal etti?

https://www.youtube.com/watch?v=Nt\_f0DbpCP4&feature=youtu.be

İngiltere'de 100'e yakın sağlık çalışanının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından hükümete yönelik Ulusal Sağlık Servisi'ni (NHS) ihmal ettiği eleştirileri yapılmaya başlandı.

Hükümetin Covid-19 salgınıyla mücadele için aldığı tedbirler eksik bulunurken, tepkilerin merkezinde ise sağlık çalışanları için kişisel koruyucu ekipman yetersizliği yer alıyor.

BBC Panorama ekibi, İngiliz hükümetin salgınla ilgili aldığı önlemleri araştırdı. Panorama, Şubat başında salgınla ilgili uyarıldığı halde hükümetin zamanında koruyucu malzeme tedariki için harekete geçmediğini ortaya çıkardı.

Panorama ekibinin ulaştığı belgelere göre, hükümet malzeme yetersizliği nedeniyle Covid-19 hastalığını yüksek riskli hastalıklar listesinden de çıkarmış ve sağlık çalışanlarının bu hastalığa yakalananlarla mücadele ederken giymesi gerekenler rehberini de eldeki malzemeye göre değiştirmiş.

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