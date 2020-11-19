Koronavirüs: İngiltere koronavirüsle mücadelede aşı kampanyasını yürütecek dev ekibi hazırlıyor

Koronavirüs aşı çalışmaları birer birer uygulanabilecek aşamaya yaklaşır ve son bir hafta içinde iki aşı denemesi üçüncü faz denemelerinin yüzde 90-95 başarılı göründüğünü açıklarken, dünya çapında milyonlarca insanın hızla aşılanmasının, sağlık hizmetleri aksatılmadan nasıl sağlanacağı sorusu ön plana çıkmaya başladı. İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin özel haberine göre, ülkede Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ülke tarihinin en büyük aşı kampanyasını gerçekleştirmek amacıyla aile hekimleri ve eczacıların yanısıra, emekli doktorlar, sağlık ziyaretçileri, yerel ocaklarda görevli hemşireler ve fizyoterapistlerden oluşacak bir ekip hazırlıyor. Bu dev kampanya çerçevesinde ilk aşamada koronavirüs karşısında en çok tehlikede olan 22 milyon yetişkinin, daha sonra nüfusun kalan kısmının aşılanması hedefleniyor. Guardian'ın gördüğü belgelere göre bu dev hedefe ulaşılabilmesi için devreye sokulacak "deneyimsiz kadrolar", çalışmaya başlamadan önce iki saatlik bir eğitimden geçirilecekler. Hazırlık belgelerinde en umut vaadeden aşılardan Pfizer/BioNTech aşısına "Cesur", Oxford/AstraZeneca aşısına da "Beceri" kod adları verilmiş.

Aşı kampanyasında bir kısmı zaten salgının ilk dalgasında sağlık hizmetlerine geri dönen emekli doktorlar yine hayati bir rol oynayacak. Belediyeler Birliği, yerel yönetimlerin, aşı kampanyasına, sağlık ziyaretçileri ve yerel hemşirelerin nasıl katkı sunabileceği konusunda Ulusal Sağlık Hizmetleri ile görüştüğünü doğruladı. Eğitim ihtiyacı Guardian gazetesinin ulaştığı, aile hekimlerine gönderilen belge ve görsellerde Ulusal Sağlık Hizmetleri, deneyimli personelin aşı yapmayı zaten bilmesi gerektiğine işaret ediyor, deneyimsiz personelin ise aşı kampanyasına katılmadan önce internet üzerinden verilecek bir eğitimden geçeceklerini kaydediyor. İnternet eğitimi İngiltere Kamu Sağlığı dairesi tarafından her bir aşı türü ve dozu için ayrı ayrı hazırlanıp, internet sağlık eğitimi platformlarına konulacak ve bir tanesinin tamamlanması yaklaşık iki saat sürecek. Aşı kampanyasının aile hekimleri ve onlarla çalışan hemşireler üzerinde yaratacağı büyük baskıyı hafifletmek amacıyla personel alımına şimdiden başlandığı bildiriliyor.