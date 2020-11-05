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Koronavirüs: İngiltere Merkez Bankası mali sisteme 150 milyar sterlin daha enjekte edecek

05.11.2020 10:57 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında ayrıca rekor seviyede düşük olan faizlerin yüzde 0,1 seviyesinde tutulması kararlaştırıldı. Bankadan yapılan açıklamada Covid-19 vakalarının yeniden artmasının ekonomik toparlanma sürecini yavaşlatacağı uyarısında bulunuldu.

Koronavirüs: İngiltere Merkez Bankası mali sisteme 150 milyar sterlin daha enjekte edecek

İngiltere Merkez Bankası, koronavirüs salgını nedeniyle küçülen ekonomiyi desteklemek için piyasaya 150 milyar sterlin (yaklaşık 195 milyar dolar) daha enjekte etme kararı aldı.

Merkez Bankası'nın bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında ayrıca rekor seviyede düşük olan faizlerin yüzde 0,1 seviyesinde tutulması kararlaştırıldı.

Bankadan yapılan açıklamada Covid-19 vakalarının yeniden artmasının ekonomik toparlanma sürecini yavaşlatacağı uyarısında bulunuldu.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülkede dünden itibaren yeni kısıtlamalar getirilmişti.

Resesyon beklenmiyor

İngiltere'nin yeni bir resesyona girmesi beklenmiyor ancak Merkez Bankası, hükümetin destek programının aşamalı olarak kaldırılmasıyla işsizliğin keskin bir şekilde artacağına dikkat çekti.

Halihazırda salgında işlerini kaybedenlerin maaşlarının yüzde 80'i devlet tarafından ödeniyor.

Bu uygulamaya yeni karantina önlemlerin kaldırılmasının planlandığı Aralık başında son verileceği açıklanmıştı.

Merkez Bankası ayrıca bu yılın son 3 ayında ekonominin yüzde 2 küçülmesinin beklendiğini açıkladı.

Banka yeni yılla birlikte toparlanma sürecinin başlayacağı beklentisinde.

Merkez Bankası yetkilileri ekonominin büyüklüğünün ertesi yıla kadar, salgın öncesi dönemi yakalayamayacağını söylüyor.

Koronavirüs

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