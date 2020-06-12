Koronavirüs: İngiltere'da yakınları Covid-19'dan ölen 450 kişi derhal kamu soruşturması açılmasını istiyor

İngiltere'de koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yakınlarını kaybeden 450 kişi, hükümetin salgınla mücadelede attığı adımlarla ilgili olarak derhal bir kamu soruşturması başlatılmasını istedi. Covid-19'dan Yakınını Kaybedenlerin Aileleri için Adalet isimli grup hükümete ilettikleri resmi dilekçelerinde, ders çıkarılması ve daha fazla ölümün önüne geçilmesi için "acilen" kamu soruşturmasına ihtiyaç olduğunu söylüyor. Aileler kamu soruşturmasında, hükümetin attığı adımların ve salgına ne kadar hazır olduğunun da incelenmesini talep ediyor. Kamu soruşturmasının ileride açılacağını duyuran hükümet ise "Bugünlerde koronavirüsle mücadeleye odaklanılmalı" diyor. Bir hükümet sözcüsü, "Gelecekte bir zamanda geriye dönüp bakmak, üzerinde düşünmek ve ders çıkarmak için fırsatımız olacak. Ancak şu an, en önemli şey mevcut duruma karşılık vermeye odaklanmak" dedi. 'Hükümet ölümcül hatalar yaptı' 56 yaşındaki babası Ian Fowler'ı Covid-19'dan kaybeden grubun sözcüsü Matt Fowler, "Bu salgının yönetiminde hükümetin ölümcül hatalar yaptığı feci bir şekilde ortada. Sarsıcı istatistikler gelmeye devam ediyor, kişisel trajedi, kalp ağrısı ve sevdiğini kaybetme hikayeleri de öyle. Çok önemli gerçek şu ki bu istatistiklerin her biri, vaktinden önce koparılan ve aile ve arkadaşlarının hayatında koca bir boşluk bırakan, yaşayan, nefes alan bir kişiydi" diyor ve ekliyor:

"Pek çok kişi için sevdiklerinin kaybıyla açılan yara hiçbir zaman kapanmayacak. Geride kalanlar için acı, kafa karışıklığı ve onları koruması gereken sistem tarafından yarı yolda bırakılma hissi var." 'Sokağa çıkma kısıtlamaları geç getirildi' İngiltere'de hükümet salgınına karşı atılacak adımların bilimsel tavsiyeler ışığında belirlendiğini kaydediyor. Babası Tony Brown'ı Londra'ya trenle seyahatinden iki hafta sonra 29 Mart'ta hastanede kaybeden Jamie Brown ise hükümetin 23 Mart'ta aldığı sokağa çıkma kısıtlamaları kararı için "geç atılmış bir adım" diyor. Brown, babasının ölümünün "önlenebilieceğini" düşünüyor: "Karantinaya daha erken girseydik virüse bu kadar maruz kalmayacağını düşünmeden edemiyorum." 17 Mart'ta kuru öksürük ve ateş görülen 65 yaşındaki Tony Brown, hastalığı geçene kadar evde kalmakta ısrarcı olmuş. 28 Mart'ta Tony Brown'un göğsü sıkışmaya başlamış. Ertesi sabah ailesi ambulans çağırmış ve Brown hastaneye kaldırılmış. Hastaneye varır varmaz ise nefes darlığına bağlı olarak kalbi aniden durmuş ve hayatını kaybetmiş.