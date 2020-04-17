Koronavirüs: İngiltere'de 'Başbakan Boris Johnson'un hastalığı iktidar boşluğu mu doğurdu?' tartışması

Koronavirüs nedeniyle alınan sokağa çıkma sınırlamaları ve önlemleri dün en az üç hafta daha uzatan hükümet, ana muhalefetten gelen iktidar boşluğu eleştirilerini de reddetti ve krizden çıkış planları üzerinde çalışıldığını bildirdi.

BBC'ye konuşan ana muhalefet İşçi Partisi'nin yeni lideri Keir Starmer, Başbakan Boris Johnson'un hastalığı döneminde ona vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın kritik kararları almaktan çekindiğini, bir iktidar boşluğu yaşanıyor olabileceğini söylemişti.

Starmer, hükümetin artık tam bir tarih değilse de bir çıkış stratejisine karar vermesi gerektiğini fakat zor kararların erteleniyor göründüğünü kaydetti.

Hastanede geçirdiği beş günden sonra halen konutunda dinlenmeyi sürdüren Johnson'un sözcüsü dün hem önlemlerin üç hafta devamının hem de hangi koşullarda kaldırılabileceğinin açıklanmasının bir iktidar boşluğu olmadığını gösterdiğini söyledi.

Başbakanlık sözcüsü James Slack, tahminen sokağa çıkma kısıtlamalarının ne zaman son bulabileceği sorusuna karşılık ise, "Şu anda kamuoyunun evde kalmaya ve sağlık hizmetlerini koruyup, hayat kurtarmaya odaklı kalabilmesini sağlamamız gerekiyor" diyerek krizden çıkış stratejisini konuşmanın zamanı olmadığını kaydetti.