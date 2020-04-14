Koronavirüs: İngiltere'de bir süreliğine kapanan publarda içilmeyen biralara ne olacak?

İngiltere'de sosyal hayatın merkezi olan publar diğer kamu mekanları gibi bilinmeyen bir süreliğine kapandı. Peki bu publarda bulunan neredeyse 25 milyon litre biraya ne olacak?

Eğer bu yaz da publar açılmazsa neredeyse 25 milyon litre bira çöpe gidebilir.

Gerçek Ale için Kampanya'nın (Camra) başında olan Tom Stainer, "Bu bütün kaynağın ve iyi biranın üretimi için kullanılan yeteneğin boşa gitmesi demek; çok üzücü" diyor.

Stainer, İngiltere'de bulunan 39 bin pubın ortalama 15 varil biraya sahip olduğunu düşünüyor.

Pastörize olmuş biraların çoğunun, lager de dahil olmak üzere, teslim edildikten sonra 3-4 ay ömrünün olduğu düşünülüyor.

Diğer pastörize edilmeyenlerin biraların ömrü ise 6-9 ay arasında değişiyor.

Eşiyle beraber güneybatı Londra'da bir pub ve bira fabrikası işleten Keris De Villiers, "Paket servis yapabiliriz ancak bu da dar bir kaldırımın köşesinde bira satmak anlamına gelir; insanların sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiğinden bu da çok sorumlu bir iş olmaz. Bütün bu durum gerçekten çok üzücü" diyor.