Koronavirüs: İngiltere'de çöp torbası giyerek korunmaya çalışan sağlık çalışanlarının hikayesi

Şu anda sadece kendisinin bakımı altında olan ve her biri solunum cihazına bağlanmış üç meslektaşı olduğunu, bunlardan birinin Covid-19 hastalarına bakan bir yoğun bakım doktoru olduğunu ve yeterli koruyucu donanımı olmadan çalıştığını anlatıyor. Diğer iki hasta sağlık çalışanının ikisi de Covid hastalarıyla çalışmayan personel ve bu nedenle koruyucu giysi zaten kullanmadıklarını ama her ikisinin de virüsü muhtemelen hastanede kaptıklarını söylüyor.

Sorunlar bundan da ibaret değil. Doktor Roberts sadece Covid-19 hastalarının değil hastanedeki kimsenin ailelerinin ziyaretine izin verilmediğini anlatıyor:

"Şu anda en zorlandığımız şey ailelere, hastalarının artık tedaviden fayda görmediğini, ölmekte olduklarını ya da öldüklerini ama gelip onları göremeyeceklerini telefonda söylemek" diyor.

"Normal koşullarda hastaya refakat eden yakınına 'Elimizden gelen her şeyi yapacağız' deriz. Ama şimdi bunu söyleyemiyorum çünkü her şeyi yapamıyorum. Onlara solunum cihazı bağlayamayabilirim, en iyi hemşirelik hizmetini sunamayabilirim, çünkü hemşirelerin iş yükü çok ağır, antibiyotiklerimiz bitiyor. Dolayısıyla onlara faydası olabileceğini bildiğim her şeyi yapacağımı garanti edemiyorum."