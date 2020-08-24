Koronavirüs: İngiltere'de kanalizasyonlarda Covid-19 testine başlandı

Dr. Singer BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kanalizasyonda haftadan haftaya virüs sayılarında artış olduğunda, koronavirüs vakalarının da arttığını söyleyebilecek kadar kendimizden emin olmak istiyoruz" dedi.

İngiltere Ekoloji ve Hidroloji Merkezi'nden Dr. Andrew Singer, atık su örneklerinde koronavirüse dair genetik maddeyi tespit edecek standardize bir test geliştirme projesindeki baş araştırmacılardan biri.

Eustice, araştırmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve metodların halen gözden geçirildiğini belirtti.

Çevre Bakanı George Eustice, "Bu araştırmayla yeni salgınların nerede başlayabileceğine dair önceden haberdar olmayı amaçlıyoruz" dedi.

DEFRA'dan bir sözcü, bilim insanları ile birlikte koronavirüsün genetik maddesine dair parçaların araştırıldığını söyledi.

Bangor Üniversitesi'nden Profesör Davey Jones, Galler'in bazı bölgelerinde kanalizasyonları incelemek için beş aydır atık su işleme firmaları ile birlikte çalışıyor.

Profesör Jones BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bütün veriler bir toplulukta enfeksiyonda artış görülmeden önce atık sularında buna dair bir işaret olma ihtimalini gösteriyor" dedi.

Bilim insanları testi Covid-19 uyarı sistemine dönüştürmeden önce iyileştirmeye çalışıyorlar.

Singer, atık suların çok sayıda kirletici madde içerdiğini ve örneklerin çok değişken olduğunu, bu nedenle hepsine uyacak bir test geliştirmenin zor olduğunu söylüyor

Singer, "Bunu yapmamız gerektiği açık" diyor. "Ancak bu aktif bir salgın için hiçbir zaman düşünülmemiş bir seçenek."

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsün atık su sistemleri aracılığıyla bulaştığına dair bir kanıt olmadığını kaydediyor.