HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Koronavirüs: İngiltere'de kanalizasyonlarda Covid-19 testine başlandı

Koronavirüs: İngiltere'de kanalizasyonlarda Covid-19 testine başlandı

12.09.2020 23:56 | Son Güncelleme

İngiltere Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (DEFRA), çalışmaların 44 atık su işlem tesisinde başladığını açıkladı. Bilim insanları pandeminin başında hastaların dışkılarında da koronavirüsü taşıyabileceğini keşfetmişti.

Koronavirüs: İngiltere'de kanalizasyonlarda Covid-19 testine başlandı

İngiltere'deki atık sularda Covid-19'un tespiti için test yapılmaya başlandı.

Bilim insanları pandeminin başında hastaların dışkılarında da koronavirüs bulunabileceğini ortaya koymuştu.

İngiltere Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (DEFRA), çalışmaların 44 atık su işlem tesisinde başladığını açıkladı.

DEFRA'dan bir sözcü, bilim insanları ile birlikte koronavirüsün genetik maddesine dair parçaların araştırıldığını söyledi.

Çevre Bakanı George Eustice, "Bu araştırmayla yeni salgınların nerede başlayabileceğine dair önceden haberdar olmayı amaçlıyoruz" dedi.

Eustice, araştırmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve metodların halen gözden geçirildiğini belirtti.

İngiltere Ekoloji ve Hidroloji Merkezi'nden Dr. Andrew Singer, atık su örneklerinde koronavirüse dair genetik maddeyi tespit edecek standardize bir test geliştirme projesindeki baş araştırmacılardan biri.

Dr. Singer BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kanalizasyonda haftadan haftaya virüs sayılarında artış olduğunda, koronavirüs vakalarının da arttığını söyleyebilecek kadar kendimizden emin olmak istiyoruz" dedi.

Atık sularda virüsü etkileyebilecek kontamine maddeler olabiliyor. Bu da sonuçların doğruluk oranını olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Bangor Üniversitesi'nden Profesör Davey Jones, Galler'in bazı bölgelerinde kanalizasyonları incelemek için beş aydır atık su işleme firmaları ile birlikte çalışıyor.

Profesör Jones BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bütün veriler bir toplulukta enfeksiyonda artış görülmeden önce atık sularında buna dair bir işaret olma ihtimalini gösteriyor" dedi.

Bilim insanları testi Covid-19 uyarı sistemine dönüştürmeden önce iyileştirmeye çalışıyorlar.

Singer, atık suların çok sayıda kirletici madde içerdiğini ve örneklerin çok değişken olduğunu, bu nedenle hepsine uyacak bir test geliştirmenin zor olduğunu söylüyor

Singer, "Bunu yapmamız gerektiği açık" diyor. "Ancak bu aktif bir salgın için hiçbir zaman düşünülmemiş bir seçenek."

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsün atık su sistemleri aracılığıyla bulaştığına dair bir kanıt olmadığını kaydediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyorBu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
4 gündür haber alınamıyordu! Mustafa dededen acı haber4 gündür haber alınamıyordu! Mustafa dededen acı haber
Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
12 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
12 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi
Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi
CANLI | Galatasaray - Gaziantep
CANLI | Galatasaray - Gaziantep
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Evde fenalaşıp nefes darlığından hayatını kaybetti! Korona testi pozitif çıktı
Evde fenalaşıp nefes darlığından hayatını kaybetti! Korona testi pozitif çıktı
İlginizi Çekebilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli öğretmen Fettah Kazıl evinde ölü bulundu!
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu!
Tartıştığı ağabeyi ile kuzenine kurşun yağdırdı!
Tartıştığı ağabeyi ile kuzenine kurşun yağdırdı!
4 gündür haber alınamıyordu! Mustafa dededen acı haber
4 gündür haber alınamıyordu! Mustafa dededen acı haber
'Evde ceset var' ihbarına gittiler, büyük şok yaşadılar
'Evde ceset var' ihbarına gittiler, büyük şok yaşadılar
Gümüşhane'de anne kızın acı ölümü! Kuşburnu toplarken...
Anne kızın acı ölümü! Kuşburnu toplarken...
Ana vatanı Kuzey Amerika! 'Süper meyve' Aronya’yı, Akçaabat'ta yetiştirdi
'Süper meyve' Aronya’yı, Akçaabat'ta yetiştirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.