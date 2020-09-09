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Koronavirüs: İngiltere'de koronavirüs vakalarının artması nedeniyle Pazartesi'den itibaren 6 kişiden kalabalık toplanmalar yasak

09.09.2020 02:45 | Son Güncelleme

İngiltere'de son dönemde koronavirüs vakalarında görülen artışın ardından bazı yeni önlemler alındı. Bu önlemler uyarınca, Pazartesi gününden itibaren bazı istisnalar hariç altı kişiden kalabalık toplanmalar yasaklandı.

Koronavirüs: İngiltere'de koronavirüs vakalarının artması nedeniyle Pazartesi'den itibaren 6 kişiden kalabalık toplanmalar yasak

İngiltere'de son dönemde koronavirüs vakalarında görülen artışın ardından bazı yeni önlemler alındı. Bu önlemler uyarınca, Pazartesi gününden itibaren bazı istisnalar hariç altı kişiden kalabalık toplanmalar yasaklandı.

İngiltere Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplanma yasağının hem kapalı hem de açık mekanları kapsadığı belirtildi.

Okul, işyeri ve Covid-19'a karşı önlem alınarak yapılan düğün, cenaze ve organize takım sporları bu yasaktan muaf tutuldu. Ayrıca, aynı evde yaşayanlar da yasak kapsamının dışında bırakıldı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, istisnalar haricinde yedi ve daha fazla kişinin toplandığı grupların "polis tarafından dağıtılabileceği ya da kurallara uymadıkları için para cezası kesilebileceği" uyarısı yapıldı.

Bu yasağa uymamanın ceazası 100 sterlin olarak belirlendi. İhlalin tekrarlanması halinde para cezası bir öncekine göre ikiye katlanacak. Cezanın üst limiti ise 3 bin 200 sterlin.

Yasak, İngiltere'yi, her yaş grubunu, ev, kamuya açık açık alanları ve pub ile restoran gibi mekanları kapsıyor. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda, pandemiyle mücadele konusunda kendi sınırları içerisinde alınacak önlemleri kendileri belirliyor.

Başbakan Boris Johnson'ın Çarşamba günü yapacağı basın toplantısında koronavirüs salgını nedeniyle gelinen noktaya ilişkin daha detaylı bilgiler paylaşması bekleniyor.

Johnson daha önce yaptığı bir açıklamada, "Virüsün yayılımını durdurmak için hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Sosyal temasa ilişkin kuralları, daha iyi anlaşılması ve polis tarafından daha sıkı bir şekilde uygulanabilmesi için basitleştiriyor ve güçlendiriyoruz. İnsanların bu kurallara uyması ve ellerini yıkamak, maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve semptom göstermeleri halinde test yaptırmak gibi temel önlemleri hatırlaması kritik önem taşıyor" demişti.

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Vaka sayılarındaki artış kaygı yaratıyor

Hükümet yetkilileri ve danışmanları, bu hafta içerisinde yaptıkları açıklamalarda, vaka sayılarında görülen "sert artıştan" duydukları kaygıları dile getirdi.

Yetkililer, İngiltere'nin grip salgınlarının sıkça görüldüğü sonbahar ve kış mevsimine girilirken kritik bir eşiğe ulaştığını düşünüyor.

İngiltere'de alınan önlemlerin sonucunda vaka sayıları Mayıs ayıyla birlikte düşüşe geçmiş ve Temmuz ayında da zirveye ulaşmasından bu yana en düşük düzeylerine inmişti.

Ancak son haftalarda vaka sayılarında yeniden bir yükseliş görülüyor. Son yedi günde ortalama yeni vaka sayısı 2 bin 199'a ulaştı. Pazar gününden bu yana toplam 8 bin 396 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

İngiltere hükümetinin sağlık alanındaki baş danışmanı Prof. Dr. Chris Whitty, Covid-19 vakalarının özellikle 17-29 yaş grubunda artış gösterdiğini söyledi.

Whitty, insanların sosyal mesafe kurallarına uymayı bıraktıklarında "Covid'in geri geldiğini" belirtti.

İngiltere Sağlık Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Jonathan Van Tam da, insanların kurallar konusunda fazla gevşedği uyarısını yaptı.

Van Tam, "İnsanlar fazla rahat hareket ediyorlar. Artık yeniden dikkat etme ve bu hastalığın bizi tehdit etmeyi sürdürdüğünü yeniden fark etme zamanı geldi" dedi.

İngiltere hükümeti de bölgesel kısıtlayıcı önlemler uygulama stratejisini sürdürüyor. Sağlık Bakanı Matt Hancock, Manchester'ın kuzeyinde bulunan Bolton'da bir dizi sokağa çıkma kısıtlamasının Salı günü itibarıyla yürürlüğe sokulduğunu açıkladı.

Buna göre, şehirdeki restoranlar yalnızca paket servis çalışacak ve saat 22.00 ile 05.00 arasında kapalı olacak. Ayrıca, şehirde yaşayanların aynı evde yaşadıkları kişiler hariç başkalarıyla sosyalleşmesi de yasaklandı.

Koronavirüs

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