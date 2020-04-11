HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs: İngiltere'de 'Sağlık çalışanları gereğinden fazla teçhizat ve koruyucu malzeme kullanılıyor olabilir' diyen Sağlık Bakanı Matt Hancock'a tepki

Koronavirüs: İngiltere'de 'Sağlık çalışanları gereğinden fazla teçhizat ve koruyucu malzeme kullanılıyor olabilir' diyen Sağlık Bakanı Matt Hancock'a tepki

11.04.2020 15:11 | Son Güncelleme

İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ülkede bazı Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) personelinin ihtiyaç duyulandan fazla teçhizat ve koruyucu malzeme kullanıyor olabileceğini söylemesi tepki çekti. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin yeni lideri Keir Starmer, Hancock'un sözlerinin "rencide edici" olduğunu söyledi. Sağlık kuruluşları ve Sendikalar da Hancock'a tepki gösterdi.

Koronavirüs: İngiltere'de 'Sağlık çalışanları gereğinden fazla teçhizat ve koruyucu malzeme kullanılıyor olabilir' diyen Sağlık Bakanı Matt Hancock'a tepki

İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ülkede bazı Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanlarının ihtiyaç duyulandan fazla teçhizat ve koruyucu malzeme kullanıyor olabileceğini söylemesi tepki çekti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin yeni lideri Keir Starmer, Hancock'un sözlerinin "rencide edici" olduğunu söyledi.

Sağlık kuruluşları ve sendikalar da Hancock'a tepki gösterdi.

Hancock. ülkede bugüne kadar 19 NHS personelinin koronavirüs sonucu hayatını kaybettiğini açıklamış, sağlık çalışanlarından teçhizatı ve koruyucu malzemeleri "gereğinden fazla kullanmamalarını" istemişti.

"Ölümlerle teçhizat ve koruyucu malzeme eksikliği arasındaki bağlantıya ilişkin bilgim yok" diyen Hancock, sözlerinin tepki çekmesinin ardından hangi sağlık çalışanlarının nasıl virüse yakalandıklarıyla ilgili soruşturma açılacağını duyurmuştu.

Londra'da bir NHS çalışanı

'Doktorlar hayatlarını tehlikeye atıyor'

İngiltere Tıp Derneği ise koronavirüs hastalarını tedavi eden bazı NHS çalışanlarının hala yeterli teçhizata ve koruyucu malzemeye sahip olmadığını açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamada, "Doktorlar hayatlarını tehlikeye atıyor" denildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Cuma günü yaptığı açıklamada tüm NHS personeli için yeterli sayıda teçhizatın ve koruyucu malzemenin olduğunu, eksikleri de gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Ülkede şu ana kadar koronavirüs sonucu sadece 8 bin 958 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı ise 74 bin 605.

Açıklanan sayılar ise hastanelerden elde edilen verileri içeriyor.

Koronavirüs

PARTNERKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber varKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var
İspanya'da umutlandıran haber! İspanya'da umutlandıran haber!
Alkışlanacak hareket: Evlerinin bahçesine ihtiyacı olanlar için kiler kurdularAlkışlanacak hareket: Evlerinin bahçesine ihtiyacı olanlar için kiler kurdular

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Test sonucunu bekleyen korona şüphelisi pes dedirtti

Test sonucunu bekleyen korona şüphelisi pes dedirtti

Fotoğraf bu sabah çekildi! Yasağa rağmen...

Fotoğraf bu sabah çekildi! Yasağa rağmen...

Koronavirüs testi pozitif çıkan adam dehşeti yaşattı

Koronavirüs testi pozitif çıkan adam dehşeti yaşattı

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Bu sabah İstanbul! Tarihi gün...

Bu sabah İstanbul! Tarihi gün...

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüse yakalanan Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Son dakika: Akdeniz'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Koronavirüsten son 24 saatte İspanya'da 510, İran'da 125 kişi öldü

İspanya'da umutlandıran haber!

Genetik bilimciden koronavirüs açıklaması: Virüsün atası ABD

Çarpıcı koronavirüs açıklaması: Atası ABD, Çin'deki ise...

Rusya'da hapishanede isyan! Binaları ateşe verdiler

Rusya'da hapishanede isyan!

Son dakika: Dünyada koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı

Vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı

ABD açıkladı! Hizbullah komutanı Kawtharani için 10 milyon dolar ödül

ABD açıkladı! Kawtharani için 10 milyon dolar ödül

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.