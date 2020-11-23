Koronavirüs: İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamalarının biteceği 2 Aralık'ta mağazalar ve spor salonları açılacak

İngiltere'de koronavirüs salgınının hızını yavaşlatmak amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının biteceği 2 Aralık'tan itibaren, spor salonlarının ve hayati önem taşımayan ürünlerin satıldığı mağazaların açılması bekleniyor.

Sokağa çıkma kısıtlamaları, 5 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün sokağa çıkma kısıtlamalarının bitmesiyle ülkesinin izleyeceği yol haritasının detaylarını açıklayacak.

Ülkede 5 Kasım'a kadar yürürlükte olan üç kademeli sisteme dönülmesi bekleniyor. Ancak bazı uygulamalarda değişiklik yapılması da gündemde.

Duyurulması beklenen detaylar arasında, spor salonlarının ve hayati olmayan mağazaların açılması var.

Bar ve restoranların saat 22.00'de kepenklerini indirmesi kuralının da esnetilmesi bekleniyor. Açıklanması beklenen yeni uygulamaya göre, bar ve restoranların müşterileri saat 22.00'de son siparişlerini verecek, ancak bir saat daha mekanlarda vakit geçirmeleri mümkün olacak.

Liverpool'da askeri personelin desteğiyle başlatılan kitlesel test uygulamasının tüm ülkeye yayılması da planlar arasında. Şimdiye kadar 200 bin kişiye hızlı sonuç veren test kitlerinin uygulandığı Liverpool'da salgının hızının yavaşladığı tespit edilmişti.