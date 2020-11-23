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Koronavirüs: İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamalarının biteceği 2 Aralık'ta mağazalar ve spor salonları açılacak

23.11.2020 14:14 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs: İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamalarının biteceği 2 Aralık'ta mağazalar ve spor salonları açılacak

İngiltere'de koronavirüs salgınının hızını yavaşlatmak amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının biteceği 2 Aralık'tan itibaren, spor salonlarının ve hayati önem taşımayan ürünlerin satıldığı mağazaların açılması bekleniyor.

İngiltere'de koronavirüs salgınının hızını yavaşlatmak amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının biteceği 2 Aralık'tan itibaren, spor salonlarının ve hayati önem taşımayan ürünlerin satıldığı mağazaların açılması bekleniyor.

Sokağa çıkma kısıtlamaları, 5 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün sokağa çıkma kısıtlamalarının bitmesiyle ülkesinin izleyeceği yol haritasının detaylarını açıklayacak.

Ülkede 5 Kasım'a kadar yürürlükte olan üç kademeli sisteme dönülmesi bekleniyor. Ancak bazı uygulamalarda değişiklik yapılması da gündemde.

Duyurulması beklenen detaylar arasında, spor salonlarının ve hayati olmayan mağazaların açılması var.

Bar ve restoranların saat 22.00'de kepenklerini indirmesi kuralının da esnetilmesi bekleniyor. Açıklanması beklenen yeni uygulamaya göre, bar ve restoranların müşterileri saat 22.00'de son siparişlerini verecek, ancak bir saat daha mekanlarda vakit geçirmeleri mümkün olacak.

Liverpool'da askeri personelin desteğiyle başlatılan kitlesel test uygulamasının tüm ülkeye yayılması da planlar arasında. Şimdiye kadar 200 bin kişiye hızlı sonuç veren test kitlerinin uygulandığı Liverpool'da salgının hızının yavaşladığı tespit edilmişti.

Gelecek aydan itibaren bakımevlerini ziyaret edenlere özel bir test uygulaması da devreye girecek. Bakımevlerinde kalan her kişinin belirlediği iki ziyaretçiye haftada iki kez test uygulanacak.

Dış mekanlarda yapılan sporlara yönelik kısıtlamaların da hafifletilmesi bekleniyor.

İngiltere'de koronavirüs önlemleri

Üç kademeli sistemin her kentte nasıl uygulanacağına ilişkin detayların Perşembe günü netleşmesi bekleniyor.

'Normale dönüş' için Paskalya sinyali

Koronavirüs aşısındaki gelişmeler İngiltere'de de "normal yaşama" dönüş için umutları artırdı. Oxford ve AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının yüzde 70 koruma sağladığının açıklanması hükümet cephesinde memnuniyet yarattı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Oxford aşısının denemelerde bu kadar etkin olması müthiş heyecan verici bir haber" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Matt Hancock da verilerin "harika bir haber olduğunu" söyledi. Hancock, "Bu veriler doğru dozlarda yapıldığında aşının yüzde 90 oranında etkili olduğunu gösteriyor" dedi.

"100 milyon doz sipariş verdik ve her şey yolunda giderse yeni yılla birlikte aşılamının büyük kısmı yapılabilir" ifadelerini kullanan Hancock, onaylanmış etkili bir aşı ile 2021'in Paskalya Bayramı sonrasında, yani gelecek Nisan ayı içerisinde "yaşamın normale dönebileceğini" söyledi.

Salgında son durum paylaşılacak

Johnson'ın bugün yapacağı açıklamanın merkezinde, İngiltere'deki koronavirüs vaka grafiğinin kısıtlamalar sayesinde "düzleşmeye başladığı" verisi olacak.

Başbakan Johnson "tehlikenin henüz atlatılmadığı" vurgusuyla birlikte, ülkede uygulanan üç aşamalı sistemin ve aşı çalışmalarında gelinen noktanın virüsü kontrol altına almak için önemine işaret edecek.

İngiltere Başbakanı Johnson, 5 Kasım'da ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamalarını açıklamıştı.

Pazar günü İngiltere'de 18 bin 662 yeni vaka tespit edilirken 398 kişi koronavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitirdi. Ancak 21 Kasım verilerindeki hata nedeniyle o güne ait 141 ölüm de Pazar günü istatistiklerine eklenmiş durumda.

İngiltere'de koronavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitiren toplam kişi sayısı 55 bin 24. Salgın başladığından bu yana 1 milyon 512 bin kişide koronavirüs tespit edildi.

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