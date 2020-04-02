HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs: İngiltere'de solunum cihazları ölme ihtimali yüksek hastalardan çıkarılıp gençlere takılabilecek

Koronavirüs: İngiltere'de solunum cihazları ölme ihtimali yüksek hastalardan çıkarılıp gençlere takılabilecek

02.04.2020 02:15 | Son Güncelleme

İngiltere'de koronavirüs vakaları hızla artarken, ihtiyacı olan herkese solunum cihazı sağlanamaması halinde doktorlara, yaşama ihtimali daha düşük görülen hastalardan cihazların çıkarılıp daha genç hastalara takılması gerekebileceği uyarısı yapıldı.

Koronavirüs: İngiltere'de solunum cihazları ölme ihtimali yüksek hastalardan çıkarılıp gençlere takılabilecek

İngiltere'de koronavirüs vakaları hızla artarken, ihtiyacı olan herkese solunum cihazı sağlanamaması halinde doktorlara, yaşama ihtimali daha düşük görülen hastalardan cihazların çıkarılıp daha genç hastalara takılması gerekebileceği uyarısı yapıldı.

Ulusal Sağlık Servisi'nde (NHS) aşırı yoğunluk durumunda doktorların atması gereken adımlar konusunda bir rehber hazırlandı.

Tabipler sendikası ve meslek örgütü British Medical Association (BMA) tarafından yayımlanan belgede, durumu ilerleme kaydetmeyen Covid-19 hastalarından solunum cihazlarının çıkarılıp hayatta kalma ihtimali yüksek olanlara takılması gerekebileceği belirtildi.

Çarşamba günü İngiltere'de koronavirüsten ölenlere 563 kişi daha eklendi ve toplam can kaybı 2 bin 352'ye yükseldi. Önceki güne kıyasla ölenlerin sayısında üçte bire yakın artış oldu. Vaka sayısı ise 29 bin 474 oldu.

Hastanelerde kaynak sınırına ulaşıldığında, hangi hastalara bakım yapılacağına dair karar vermede doktorlara etik bir rehber sunma amacıyla hazırlanan belgede, daha genç ve sağlıklı kişilere öncelik verilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Solunum cihazı sayısının sınırlı olması nedeniyle birçok hastanın bakımının mümkün olmayabileceği belirtiliyor.

Rehberin hazırlanma nedenine dair açıklamada, salgının doruğa ulaştığı anda "ciddi sağlık gereksinimleri mevcudun önüne geçebilir ve hayat kurtarıcı sınırlı kaynakların nasıl dağıtılacağı konusunda zor kararlar almak gerekebilir"denildi.

Yetkililer, salgının hız kazanacağı dönemde ihtiyaç duyulan 30 bin yeni solunum cihazının sadece 30'unun gelecek hafta kullanıma girebileceğini belirtti.

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattıProfesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı
Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'nın zor anları! O soru sonrası duygulandı

Bakan Koca'nın zor anları! O soru sonrası duygulandı

Bakan Soylu'dan virüs tedbirlerine ilişkin yeni açıklama

Bakan Soylu'dan virüs tedbirlerine ilişkin yeni açıklama

Koronavirüs test sonucu belli oldu!

Koronavirüs test sonucu belli oldu!

Türk futbolu koronavirüs sebebiyle ilk kaybını verdi

Türk futbolu koronavirüs sebebiyle ilk kaybını verdi

Bakan Koca ilk kez açıkladı! İşte il il koronavirüs vaka ve vefat dağılımı!

Bakan Koca ilk kez açıkladı! İşte il il koronavirüs vaka ve vefat dağılımı!

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'ndan acı haber! Hayatını kaybetti

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'ndan acı haber! Hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

Korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İtalya'da koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı iddia!

İtalya'da koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı iddia!

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!

Diğer Haberler
ABD Başkanı Donald Trump'tan koronavirüs açıklaması! 'Ölümcül veba'

Trump'tan koronavirüs açıklaması! 'Ölümcül veba'

Büyük gerginlik! Prof Dr. Çilingiroğlu sinirden yayını terk etti, Didem Arslan kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs açıklaması

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Conte’ye mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İtalya Başbakanı'na mektup

Fransa'da Kovid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Trump'tan İran'a uyarı: Saldırırsan bedeli ağır olur

Trump'tan İran'a uyarı: Saldırırsan bedeli ağır olur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.