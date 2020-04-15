Koronavirüs: İngiltere'de üç haftalık kısıtlamalar döneminde aile içi şiddet sonucu ölümler 'iki katından fazla' arttı

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle üç hafta önce başlatılan kısıtlamalar sürecinde en az 16 kadının aile içi şiddet sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu sayı, son 10 yıl ortalamasının iki katından fazla.

Guardian gazetesinde yer alan haberde, İngiltere'de erkekler tarafından öldürülen kadınların kaydını tutan Counting Dead Women (Ölü Kadın Sayımı) adlı projenin kurucusu Karen Ingala Smith'in, 23 Mart - 12 Nisan tarihleri arasında, aralarında çocukların da olduğu en az 16 ölüm olayı tespit edildiği bilgisine yer veriliyor.

Son 10 yıllık dönemde aynı tarihlerde bu tür ölümlerin ortalaması beş, genel olarak 10 yıllık dönem ortalaması ise yedi olarak görülüyor.

İnternet taramaları ve sosyal medya üzerinden irtibata geçilmesi yoluyla tutulan kayıtlarla ilgili bu veriler Çarşamba günü telekonferansla toplanan Parlamento'daki karma komisyonda gündeme getirildi.

Komisyonda İngiltere ve Galler'i temsilen yer alan hukuk müşaviri Vera Baird bu verilere ilişkin olarak, "Normalde haftada iki olan aile içi şiddet kurbanı kadın sayısı, haftada beşe yükselmiş görünüyor, bu krizin boyutunu gösteriyor" diye konuştu.