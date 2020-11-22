Koronavirüs: İngiltere'de ülke genelindeki kısıtlamaların sona ermesinin ardından 3 aşamalı sisteme geri dönülecek

Uygulanacak kısıtlamaların detayları henüz bilinmiyor. Ancak BBC'nin elde ettiği bilgilere göre, üç aşamalı sistemde pub ve restoranların saat 22.00'de kapatılması uygulamasının uzatılması bekleniyor.

Johson'ın yapacağı açıklamada, pub ve restoranlar için son sipariş saatinin 22.00 olması ancak içecek ve yiyeceklerin bitirilmesi için bir saat daha süre verilmesinin yer alacağı tahmin ediliyor.

Hükümet 'Covid kış planını' görüşüyor

İngiltere hükümeti, bugün "Covid kış planı" olarak adlandırılan Aralık ayından sonrasına ilişkin önlemleri ele alıyor.

Başbakanlık Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Ülke genelindeki kısıtlamaların yürürlükte olduğu bur dönemde herkesin çabası virüsün yeniden kontrol altına alınması, yayılımının yavaşlatılması ve NHS (Ulusal Sağlık Hizmetleri) üzerindeki baskının hafifletilmesine odaklanıyor" dedi ve ekledi:

"Ancak başbakan ve bilim danışmanları, virüsün halen ortalıkta olduğunu net bir şekilde ifade ediyor ve bölgesel kısıtlamaların uygulanmaması halinde aşı ile yoğun test programının etkisini göstermesinden önce hızlı bir şekilde kontrolden çıkabileceğini düşünüyor. Bu durum, ülkenin kaydettiği ilerlemeyi tehlikeye atabilir ve bir kez daha NHS üzerinde kaldırılamayacak bir baskı oluşması riskini beraberinde getirebilir."