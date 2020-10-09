Koronavirüs: İngiltere'de vakaların üçte biri 'bar ve restoran kaynaklı'

İktidardaki Muhafazakâr Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden bazı milletvekilleri bunun virüsün bulaşma oranının azaltılmasına etkisi olmayacağını öne sürdü ve bu işletmelerin yeniden kapatılmasının ekonomiye ağır bir darbe vuracağını belirtti.

Ancak Başbakan Boris Johnson'ın gelecek hafta ülkenin kuzeyindeki, Liverpool, Manchester ve Newcastle'ın da dahil olduğu kentlerde bar, kafe ve restoranların yeniden kapatılacağını açıklaması bekleniyor.

Zahawi, "Ekonomi açısından gerçekten zor bir yıl. Maliye Bakanı, insanların işlerini koruyabilmesi için ekonomiye 190 milyar sterlin (245 milyar dolar) kaynak aktardı. Seyahat sektörü yüzde 2'lik bir büyümeyle olumlu seyretmesine karşın, konaklama, yeme içme, perakende ve havacılık gibi birçok sektör, tüm dünyada olduğu gibi zorda" diye konuştu.

Vaka sayıları artıyor

İngiltere'de Perşembe günü 17 bin 540 yeni koronavirüs vakası açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 544 bini aştı.

Kayda geçen 77 yeni ölümle, salgın sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 57 bin 347'ye ulaştı.