Koronavirüs: İngiltere'de yapılan bir ankete göre ülkede her üç şirketten biri sonbaharda işçi çıkarabilir

Hükümet koronavirüsün ekonomiye etkilerini hafifletici önlemler kapsamında, iş yapamayan şirketlerin, çalıştıramayacağını ilan ettiği işçilerin ücretlerinin yüzde 80'inin (Ayda en fazla 2500 sterlin olmak şartıyla) ödemeyi kabul etmişti.

Guardian gazetesinde sonuçları aktarılan anket özetle hükümetin koronavirüs salgını dolayısıyla şirketlere sağladığı personel ücreti destek uygulaması son bulduğunda İngiltere'de yeni bir işsizlik dalgası yaşanacağını gösteriyor.

İstihdam şirketi Adecco Group ile insan kaynakları dalında çalışanların meslek örgütü Chartered Institute of Personnel and Development (CPID) tarafından yapılan araştırma, görüşülen 2000'i aşkın işverenin yüzde 33'ünün 2020'nin üçüncü çeyreğinde bir kısım işgücünü işten çıkarmaya hazırlandığını ortaya koydu. Bunlar arasında özel şirketler, vakıf ve yardım kuruluşları ile kamu sektöründen kurumlar var.

İngiltere'de 2000'den fazla işverenle yapılan görüşmelere dayanan bir anket, Ekim ayında ülkedeki işverenlerin üçte birinin işçi çıkarabileceğini ve koronavirüs salgınının ekonomiyi daha da olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor.

Fakat bu aydan itibaren işverenler ücret bütçesine katkılarını artırmaya zorlanıyor ve bu desteğin Ekim ayında -bazı şirketlerin ayakta kalamayacağı belli olsa bile- tamamen sona erdirileceği açıklandı.

Anketi yürüten CPID uzmanlarından Gerwyn Davies, "Şu ana kadar işten çıkarmalar, kuşkusuz hükümetin desteği nedeniyle düşük oldu. Fakat sonbaharda bu destek son bulduğunda, özellikle de özel sektörde tensikat bekliyoruz" diyor.

Buna karşılık salgın önlemlerinin biraz gevşetilmesi ile işe alımlar da bir miktar artmış fakat CIPD bunun, sonbaharda beklenen işten çıkarmaları karşılayacak bir artış olmadığını düşünüyor.

Bir başka beklenti de işten çıkarmaları mümkün olduğu kadar aza indirmek isteyecek şirketlerin ücretleri düşürme eğilimine girmesi.

Hali hazırda hükümet desteğine rağmen salgın nedeniyle İngiltere'de bünyesinde, fabrika işçilerinden, tezgahtarlara, hostes ve pilotlara kadar yüz binlerce kişi işini kaybetti.

Perakende Sektör Araştırmaları Merkezi'nin verilerine göre, lokantalar ve genel olarak yiyecek servisi üzerine kurulu işyerleri de salgın döneminde çoğunlukla kapanmak zorunda kaldıklarından büyük darbe aldı ve bu sektörde iş kaybı bir önceki yılın iki mislini aştı.