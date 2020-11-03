HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs: İngiltere’nin Liverpool kentindeki pilot uygulamada herkese iki haftada bir test yapılacak

Koronavirüs: İngiltere’nin Liverpool kentindeki pilot uygulamada herkese iki haftada bir test yapılacak

03.11.2020 12:23 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Liverpool kentinde bu hafta başlatılacak bir pilot uygulamayla şehrin tüm sakinlerine iki haftada bir koronavirüs testi yapılacak.

Koronavirüs: İngiltere’nin Liverpool kentindeki pilot uygulamada herkese iki haftada bir test yapılacak

İngiltere'nin Liverpool kentinde bu hafta başlatılacak bir pilot uygulamayla şehrin tüm sakinlerine iki haftada bir koronavirüs testi yapılacak. Test sonuçları bir saatte alınacak. Başarılı olması halinde uygulamanın milyonlarca kişiyi kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 900 bin nüfuslu Liverpool, İngiltere'de en fazla koronavirüs kaynaklı ölümün görüldüğü kentler arasında yer alıyor.

Liverpool ve çevresinde 30 Ekim itibarıyla bir haftada 1754 vaka tespit edildi. İngiltere'de bölge ortalaması 153.

Beş hastadan dördü belirti göstermiyor

Hastalık belirtisi göstermeyenleri de kapsayacak uygulama mümkün olduğu kadar çok sayıda virüs taşıyıcısı tespit ederek bulaşma zincirinin kırılmasını amaçlıyor.

Her beş koronavirüs hastasından dördünün belirti göstermediği düşünülüyor.

Uygulama için kentin farklı noktalarına yeni test merkezleri kurulacak. Bunlar bakımevleri, okullar, üniversiteler ve iş yerlerini de kapsayacak.

Liverpool

Testleri yapacak sağlık ekiplerine iki bin kadar askerin de destek vereceği açıklandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson uygulamayla ilgi bilgi verirken, "Bu testler, belirti göstermeyen ve farkında olmadan hastalık bulaştıran binlerce kişiyi tespit etmemizi sağlayacak" dedi.

Sıkı karantina önlemleri Perşembe günü başlıyor

İngiltere'de koronavirüs vakalarının sayısı son haftalarda hızla artmaya başladı.

Perşembe gününden itibaren yeniden dört hafta süreyle sıkı karantina önlemleri uygulanacak. Yarın parlamentoda oylanacak önlemlerle bar ve restoranlarla işletmelerin çoğunun kapatılması öngörülüyor.

İngiltere dün 18 bin 950 yeni koronavirüs vakası açıkladı. Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonraki 28 gün içinde ölenlerin sayısı ise 136.

29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı! 29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı!
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar varViyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Her arkadaşını yiyen depresif ve yalnız balık 16. yaş gününü böyle kutladı Her arkadaşını yiyen depresif ve yalnız balık 16. yaş gününü böyle kutladı
En Çok Okunan Haberler
Viyana'daki saldırıya tanık olan Türk aşçı, olayı anlattı
Viyana'daki saldırıya tanık olan Türk aşçı, olayı anlattı
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!
Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!
91. saatte mucize! 4 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte mucize! 4 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
İzmir depremi sonrası Yunanistan'dan korkutan uyarı!
İzmir depremi sonrası Yunanistan'dan korkutan uyarı!
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Önce idrar kokusu geldi sonra hayatının şokunu yaşadı
Önce idrar kokusu geldi sonra hayatının şokunu yaşadı
3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar
3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar
Diğer Haberler
Avusturya'daki terör saldırı sonrası 3 günlük yas ilan edildi
Avusturya'da 3 günlük yas ilan edildi
Almanya'dan skandal karar! Sokaklara PKK'lı teröristlerin isimleri verildi
Almanya'dan skandal karar! Sokaklara PKK'lı teröristlerin isimleri verildi
ABD Başkanlık Seçimleri: Joe Biden'ı önde gösteren anketler 4 yıl önceki gibi yanılıyor olabilir mi?
Kritik seçim bugün: 10 puan önünde
Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Fransa'da son 24 saatte 52 bin 518 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
Fransa'da sınır yine aşıldı
KKTC'de son 24 saatte yeni koronavirüs vakası görülmedi
KKTC'de son 24 saatte yeni vaka görülmedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.