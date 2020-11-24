Koronavirüs: İngiltere'ye yurt dışından giriş yapanların karantina süresi ücretli testlerle yarıya inebilecek

Başabakan Boris Johnson, İngiltere'de bir aylığına uygulanan kısıtlamaların 2 Aralık'ta sona ereceğini ve ardından "güçlendirilmiş" üç aşamalı bölgesel kısıtlamaların devreye gireceğini açıklamıştı.

Mevcut kısıtlamalar, İngiltere'nin güvenli seyahat edilebilecek ve dönüşte karantina gerektirmeyecek ülkeler listesi dışındaki ülkelerden giriş yapan yolcuların 14 gün karantinada olmasını gerektiriyor. Türkiye de bu ülkeler arasında yer alıyor.

Ulaştırma Bakanı'nın yaptığı açıklamaya göre, yeni uygulama 15 Aralık'ta yürürlüğe girecek ve özel şirketlerin yapacağı testlerin bedeli 65 ila 120 sterlin (86-160 dolar) arasında olacak.

Karantina süresi bir haftadan daha az olabilecek

15 Aralık'ta başlayacak yeni uygulama, İngiltere'nin güvenli seyahat edilebilecek ve dönüşte karantina gerektirmeyecek ülkeler listesi dışındaki ülkelerden giriş yapan yolcuların karantina altında olmaya devam etmesini, ancak beş gün sonra yaptıracakları ve kendilerinin ödeyeceği Covid-19 testlerinin negatif çıkması halinde karantinanın sona ermesini öngörüyor.

Test sonuçlarının 24-48 saat arasında alındığı, böylece ülkeye girişten altı gün sonra yolcuların karantinadan çıkabilecekleri belirtiliyor.

İskoçya ve Kuzey İrlanda'da da benzer bir uygulamaya geçilmesi için incelemeler yapıldığı belirtilirken, Galler özerk yönetimi sözcüsü de verileri değerlendireceklerini ve uluslararası seyahatlere uygulanan kısıtlamaların buna göre gözden geçirileceğini kaydetti.

2 Aralık'tan sonra bölgesel kısıtlamalar

Pazartesi günü Avam Kamarası'nda konuşan Başbakan Johnson, 2 Aralık'ta İngiltere çapında uygulanan kısıtlamaların sona ermesi ardından birçok bölgenin, geçici de olsa, aşamalı kısıtlamalar kategorileri bakımından öncekinden daha yüksek kategoride yer alacağını belirtti.