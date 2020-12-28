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"Koronavirüs inkarcıları terör tehlikesi oluşturuyor"

28.12.2020 23:53 | Son Güncelleme:
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KRV Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Freier, koronavirüs inkarcılarının terör tehlikesi teşkil ettiği uyarısında bulundu.

Freier ayrıca, IŞİD’in Avrupa’da yeniden yapılanmayı hedeflediğini düşündüklerini ifade etti.Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (Verfassungsschutz), sağ ve sol radikallerin yanı sıra koronavirüsü inkar eden kişilerin düzenleyebileceği saldırılara karşı uyarıda bulundu.

Tagesspiegel gazetesine açıklamalarda bulunan Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Burkhard Freier, "Komplo mitçilerinin kıyamet haberciliği, aşırı sağla birleşiyor" diye konuştu. Freier, söz konusu gelişmenin, koronavirüs önlemlerine aşırı biçimde karşı çıkan kişilerde "terörle sonuçlanabileceği" uyarısında bulundu.

Koronavirüsün varlığını inkar eden bir grup kişi, geçen ekim ayında pandemiyle mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü'nün Berlin'deki binasına molotof kokteyli atmış ve üniversite dışı araştırma kuruluşlarının çatı örgütü Leibniz Topluluğu'na kundaklama girişiminde bulunmuştu.

IŞİD korkusu

Freier ayrıca, geçen şubat ayında Hanau'da düzenlenen terör saldırısında olduğu gibi, yalnız başına hareket eden aşırı sağcı fail tipinin halihazırdaki en büyük terör tehlikesini teşkil ettiğini vurgulayarak, "potansiyel büyük ve durumlarla bağlantılı olarak yükselişte" değerlendirmesinde bulundu. Hanau'da ırkçı bir terörist, dokuz göçmen kökenli kişiyi öldürmüştü.

KRV Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı aynı zamanda, IŞİD saldırılarının yeniden artışa geçmesinden duyduğu endişeyi de dile getirdi. Freier, kısa süre önce Viyana'da düzenlenen saldırının, "IŞİD'in Avrupa Birliği ülkelerinde yeniden yapılanmayı hedeflediğini" gösterdiğini ifade etti. Kasım ayı başında bir radikal İslamcı, Viyana kent merkezinde 4 kişiyi öldürmüş ve 23 kişiyi yaralamıştı.

KNA / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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